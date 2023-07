Kezdjük az Erste Ligában érdekelt DAB újabb, hétvégi bejelentésével: távozott az újvárosiak kötelékéből Horváth Ákos, aki két szezonon át játszott Dunaújvárosban. Horváth Ákos 2021-ben szerződött Dunaújvárosba. Fiatalként, korosztályos csapatában, az U18-soknál még a Pesterzsébeti Farkasoknál szerepelt, majd onnan Budapest negyedik kerületébe, az UTE csapatához igazolt, amellyel négy éven át szerepelt az Erste Ligában. Horváth Ákosnak két évvel ezelőtt 35 mérkőzés, a legutóbbi érában 30 lejátszott mérkőzés jutott. A múlt évi rájátszásban már nem szerepelt a piros-fehérek keretében.

A tavalyi szezon egyik legponterősebb légiósa volt a Bikáknál a finn Olli Valtola, akit az újvárosi közönség is megkedvelt. Valtola a gárda második legeredményesebb játékosa volt. A jégkorongblog.hu összegzése szerint a 24 éves finn támadó hazája másodosztályából érkezett 2022 nyarán Dunaújvárosba, 33 alapszakasz-mérkőzésen 11+21-gyel zárt, majd a rájátszásban is remekül teljesített. Az UTE elleni kvalifikációs kör és a GYHK-tól elszenvedett negyeddöntős söprés mindegyik mérkőzésén pontot szerzett, 8 találkozón 4+9 egységgel segítve az Acélbikákat. A fiatal finn lengyel Zaglebie Sosnowiecnél kapott szerződést a következő idényre.

A nyári felkészülés első szakaszán már túl is vannak a játékosok. Az elmúlt 10 hét során főként a fizikai felkészülésre koncentráltak a keret tagjai. Egy hónapnyi nyári szünidő után – amely alatt egyénre szabott edzéstervet is követniük kell a hokisoknak – majd augusztus elején találkozik a teljes csapat. Addig megérkeznek majd a már korábban bejelentett új igazolások, légiósok is.

Elkészült a DAB előszezon-menetrendje is. Az újvárosiak augusztus 18-án először az új alapokra építő UTE ellen húznak korcsolyát, majd 25-én Nagytopolcsányban meccselnek a piros-fehérek.

Hazai jégen mindössze egy találkozón ismerkedhet majd csapatával az újvárosi közönség. A korábbi évekhez hasonlóan a felkészülési idényt a FEHA 19 ellen zárja a DAB szeptember 22-én.



Új szövetségi kapitányt kell keresni Az elmúlt hét nagy port kavaró híre volt, hogy váratlanul felbontotta szerződését és távozott a magyar felnőtt jégkorongválogatott vezetőedzői posztjáról, valamint a Hydro Fehérvár AV19 éléről Kevin Constantine. Később kiderült Magyarországról távozó szakember a Wenatchee Wild edzői posztjáért vált meg a fehérvári, a magyar válogatott kispadjától is. Az MJSZ még július elején jelentette be, hogy a dunaújvárosi kötődésű Ladányi Balázs lesz az U20-as válogatott szövetségi edzője. A Ladányi által irányított korosztályos csapat a hónap végén a kanadaiak U18-as együttesét fogadja.