– Megkezdtük a felkészülést. Már van pár próbajátékosunk, akiket próbálgatunk. Csatár poszton és a középpályán is van két-két jelöltünk, aki számításba jöhet, és le tudjuk igazolni. A tavalyi évben is úgy indultunk neki, hogy senkitől sem félünk, és senkitől nem kérünk kegyelmet. Meglátjuk, az idén hasonló affinitással majd mi sül ki belőle. Az előző idényben voltak jó és rossz meccseink egyaránt. Végül azért az azt megelőző bajnoksághoz képest tavaly is léptünk előre és pontban is játékban jobban teljesítettünk – mondta.

Megjegyezte, csak emlékeztetőül, az elmúlt bajnokság annyira szoros volt a harmadik helytől a tizedik helyig, hogy ott egy-egy vereségnél, vagy éppen győzelemnél bármi lehetett.

– Sajnos mi ezekből nem jöttünk ki szerencsésen. Csináljuk, és meglátjuk majd, mire jutunk. Megvannak az előkészületi meccseink. Legutóbb a Bács vármegyei II. osztályú Apostaggal játszottunk. Igyekszünk azonos fajsúlyú csapatokkal mérkőzni. Így találkozunk Solttal, Baraccsal és a PASE gárdájával is. Valamint Rácalmás szintén a felkészülési ütemtervben szerepel, ahol új edzőként Mezőfalva volt trénere, Bakos János dirigálja a hazaiakat. Az adonyi csapat egyébként nagyon fiatal. Most is játszott tizenhat éves focista. Az átlagéletkor pedig huszonhárom év, tovább már nem nagyon tudunk fiatalodni – hallottuk Boldóczki Sándortól.