A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) honlapja szerint mintegy 2300 egység evezett a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonalon, kilenc kategóriában. A sárkányhajósok reggel kilenc óra után rajtoltak, később a kajakozók, a kenusok és a SUP-osok is vízre szálltak. Az utolsó egység 14 órakor indult el. A sportág korábbi világklasszisai közül ott volt a mezőnyben a háromszoros olimpiai bajnok Storcz Botond, az olimpiai ezüstérmes Tóth Dávid, illetve 23 év után újra összeült Sydney olimpiai ezüstérmes kajakpárosa, Kovács Katalin és Szabó Szilvia.

A korábbi évek hagyományát követve számos dunaújvárosi és városkörnyéki egyesület is részt vett az átevezésen. Sokan egyénileg is indultak.

Örömteli, hogy a női kajakosok mezőnyében bő 50 perc alatt teljesítette a távot Árva Gréta, DKSE Dunaújváros sportolója, aki kategóriájában végül a harmadik helyen végzett.

Az eredményeket gyorsan átlapozva még egy újvárosi szálat találtunk. A férfiak mezőnyében Árva Bálint 50 percen belül teljesítve a távot a 9. helyen zárta a remek hangulatú seregszemlét.

2018 óta már hagyománnyá vált az esemény, amelynek keretében az elmúlt években több mint 15 ezren szelték át valamilyen kézi hajtású vízi eszközzel a Balatont. A résztvevőknek ezúttal is mintegy 8 kilométer kellett evezniük a magyar tengeren.