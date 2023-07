MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 10–9 (2–1, 2–2, 5–4, 1–2)

Magyarország: Magyari – Szilágyi, Keszthelyi 3, Máté, Parkes, Garda 3, Vályi V. Csere: Faragó 2, Gurisatti 1, Mahieu 1, Leimeter, Rybanska. Szövetségi kapitány: Bíró Attila.

A nagy csatában megnyert meccs arról is nevezetes marad, hogy itt érte el 700. gólját a válogatottban Keszthelyi Rita. – Örülök, hogy elértem ezt a számot, biztosan nagy eredmény, de én nem tulajdonítok neki nagy jelentőséget – idézte őt a szövetség honlapja.

Bíró Attila pedig így nyilatkozott az mvlsz.hu-n.

Nagyon kellett a lelkeknek ez a kibrusztolt győzelem.

- Tudtuk, nem lesz könnyű meccs, nem a világkupán játszott mérkőzésből indultunk ki, amikor simán vertük őket, a vb mindig különleges szituáció, akárhányadik helyért is kell játszani. Még ha nem is volt hibátlan a játék, erre azért lehet építeni, csapat- és egyéni szinten is voltak olyan kiemelkedő teljesítmények, amelyekre vártam. Nyilvánvalóan Magyarival kell kezdenem, aki nagyon jól védett, mondhatom, ha két nappal ezelőtt így véd, akkor most két órával később játszottunk volna.

Zárásként pénteken, magyar idő szerint 9.30 órától az előző négy vb-n és három olimpián győztes Egyesült Államok ellen játszhat az ötödik helyért a csapat. 2022-ben a hazai vb-n ez a döntő párosítása volt, ezzel szemben most Hollandia és Spanyolország vívja azt, miután előbbiek 9–8-ra az olaszokat, utóbbiak 12–9-re az ausztrálokat győzték le. Ezzel egyszersmind a két finalista kvalifikált a párizsi olimpiára. A spanyolok sikere azért is volt fontos, mert az ausztrálok döntősként elvittek volna egy olimpiai kvótát, az óceániai indulási jog pedig így Új-Zélandra száll, így egy európai csapattal kevesebb lehetne ott a párizsi olimpián.

A magyar csapat számára a görögök elleni sikerrel biztossá vált a részvétel a 2024-es dohai vb-n, ahol a maradék ötkarikás kvóták találnak gazdára. Ez azért fontos, mert Párizsba vagy a januári netanyai Eb-ről lehet kijutni, ahol csak egy helyet osztanak ki, amit az aranyérmes kap, vagy az, aki a legjobb helyen végez a spanyol, holland duó mögött. Az utolsó alkalom pedig Doha lesz februárban. Onnan a férfiaknál a legjobb két, még nem kvalifikált csapat jut ki.