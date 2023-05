Minden tekintetben közönségvonzó, és igen pikáns összecsapást láthatnak majd a szurkolók, akik az előzetes hírek szerint NB I-es mérkőzés nézőszámát is meghazudtoló számban érkeznek majd a két településről, de rajtuk kívül is sokakat érdekel a mérkőzés, úgyhogy egészen biztosan ez a finálé csúcsot fog dönteni a nézettséget illetően.

Az idei sorozatban a Baracs a döntőbe vezető útja korántsem volt nevezhető habkönnyűnek, ugyanis előbb az előbb említett Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő, majd az elődöntőben az Ikarus-Maroshegy állta volna útjukat, de sikerrel vették ezeket az akadályokat.

– Elsősorban tisztes helytállást, és győzelmet várok a csapattól, hiszen eddig is megmutattuk az erősségünket. Remek közösség van nálunk, jól vegyül a fiatalság és a rutin, ez a társaság bármire képes lehet. Úgy kell küzdeniük, ahogy eddig, ez egy lényegesen nagyobb játéktér lesz, más milliő, itt teljesen más hangulat lesz, mint otthon a mi pályánkon. Sokan elkísérnek bennünket, szervezetten pedig egy ötven fős buszt indítunk, buzdításban nem lesz hiány az biztos! – mondta Fehérvári József a Baracs SE elnöke.

Fehérvári József

Fotó: Horváth László

– A megyei kupadöntő immár komoly hagyományokkal rendelkezik, előzőleg a legjobban szereplő gárdák – ahogy most, akkor is - felkerültek az országos főtáblára, ezúttal öt együttes folytathatja a küzdelmeket augusztusban. Anno a Magyar Kupa megyei selejtezőjének nevezték a sorozatot, a legtovább jutó brigádok vívták a finálét, 2017 óra viszont megyei kupadöntő az elnevezés. Fontos, hogy a profi és az amatőr futball találkozzon, erre nagyszerű lehetőséget nyújt ez a mérkőzés, ezúttal a MOL Aréna Sóstón, a megye legimpozánsabb stadionjában. Az elmúlt fél évtizedben a dunaújvárosi aréna is kiváló helyszín volt, azonban ezúttal úgy döntöttünk, a meseszép, fehérvári létesítményben léphet pályára a Baracs és a Lajoskomárom együttese. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, sokat köszönhetünk a stadionban szereplő MOL Fehérvár FC-nek és Székesfehérvár városának. Az esemény a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is ingyenes, biztosra veszem, a 90 perc az amatőr futball nagy ünnepe lesz, sok nézővel – mondta Schneider Béla, az FMLSZ igazgatója.

Schneider Béla elmondta, a profi és az amatőr futball találkozására nagyszerű lehetőséget nyújt ez a mérkőzés, ráadásul impozáns környezetben

Fotó: Fehér Gábor/FMH

Varga Gábor országgyűlési képviselő is várja már az eseményt, kedden hivatalos közösségi oldalán jelentkezett egy videóval a kupadöntő alkalmával. Mint ebben elmondta, a vármegye déli részének, amelynek ő a képviselője, sportéletének erősségét jelzi, hogy mindenképpen dél-Fejér csapata lesz a győztes. Azt viszont reméli, senki nem kérdezi meg tőle, kinek szurkol, ugyanis erre nem tud jó választ adni. – Talán javasolni kellene a szövetségnek, hogy az idén két győztest hirdessenek – mondta bejelentkezésében.