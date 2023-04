Dunaújváros FC – Bánk-Dalnoki LA 3-4 (1-4)

DFC: Molnár L. – Fehér L. (Vajda R. a 46. p.), Szepessy R., Németh K., Stampfel, Ferenczy, Perjési, Leidl (Hegedűs K. a 46. p.), Marlen (Klauz az 59. p.), Székely B. (Katona M. az 59. p.), Tóth Á. (Ságodi a 83. p.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Bánk-Dalnoki LA: Zima – Darabont, Petrezselyem, Molnár T., Kócsa, Frey (Szentpéteri a 64. p.), Sápi (Nguyen a 78. p.), Király O., Haffner (Fellegi a 46. p.), Hajdu I., Kiss K. Vezetőedző: Tábori Ákos.

A találkozó előtt a hazaiak csapatkapitányát, Szepessy Róbertet köszöntötték abból az alkalomból, hogy túljutott a kettőszázötven dunaújvárosi színekben lejátszott mérkőzésen. Rosszul indult az összecsapás az újvárosiak számára, hiszen a vendégek már az ötödik percben megszerezték a vezetést. Egy felesleges tizenhatoson belül elkövetett szabálytalanságot követően megítélt büntetőt Kiss Károly magabiztosan értékesített (0-1). Öt perccel később egy beadást követően Kiss fejelt a kapuba (0-2). Az első negyedóra végén egy lökést követően megítélt tizenegyest Székely Benedek lőtt a kapu jobb oldalába (1-2). A huszadik percben a vendégek kihasználták a hazai védelem bizonytalanságát és Kiss ismét a hálóba talált (1-3). A harmincegyedik percben Kiss újabb találatával már háromgólos volt a vizitálók előnye (1-4). A fordulást követően valamivel jobban játszott az újvárosi alakulat. Az ötvennyolcadik percben Tóth Ákos lövésével sikerült is szépíteni (2-4). Négy perccel a rendes játékidő vége előtt még Katona is betalált (3-4), de a vendégek is szerezhettek volna újabb gólokat.

A forduló további eredményei: Kecskeméti TE II - Szekszárdi UFC 3-0, Paksi FC II - Újpest FC II 0-2, Ferencvárosi TC II - Iváncsa KSE 1-2, Majosi SE – ESMTK 2-1, Hódmezővásárhelyi FC - METON-FC Dabas 1-0, Monor - Ceglédi VSE 5-2, PTE-PEAC - Szolnoki MÁV FC 0-0. A Balassagyarmati VSE és a Makó FC visszalépése miatt ezúttal az MTK Budapest II, valamint a Budapest Honvéd-MFA II együttese volt szabadnapos.

A kört követően a DFC továbbra is az ötödik helyen áll a tabellán 45 ponttal.