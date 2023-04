A Siófok után a Vácot is legyőzte szombaton hazai pályán a DKKA női kézilabda együttese, a bravúros diadal után nem sok pihenő jutott a csapatnak, ugyanis kedden 17 órától már a Győri Audi ETO gárdáját fogadják a sportcsarnokban. A találkozót a 23. fordulóból hozták előre.

Jó volt látni a 34–31-es siker után a lányok és a szakmai stáb önfeledt ünneplését, úgy látszik, a csapat tényleg maga mögött hagyta a sikertelenség időszakát, ráadásul egymás után két, nálánál előrébb rangsorolt riválist múlt felül. Nyilván, ahogyan mondani szokták, azért ma már más kávéház lesz a Győr ellen.

– Nagyon küzdelmes meccset nyertünk meg szombaton, gratulálok a csapatomnak, újból egységesek voltunk, egy emberként harcoltak a lányok és kijavították egymás hibáit. Ez segített bennünket a győzelemhez, a végjátékból mi jöttünk ki jobban, a Vác ekkor többet hibázott. Nagy utat tettünk meg a szezon kezdte óta, úgy érzem, jó irányba haladunk és a bajnokság hátralévő részében ezt szeretnénk folytatni – mondta Rapatyi Tamás elsőként a szombati bajnokiról.

Majd a keddi, Győr elleni találkozóról beszélgettünk, felvetve, ez amolyan jutalomjáték lehet az együttesnek?

– Nem, teljesen komolyan vesszük és megint azt szeretnénk, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk ebből a találkozóból is, s hasznosítsuk a jó dolgokat a későbbiekben. A győri mérkőzésen a második félidőben sikerült megvalósítani amit szerettünk volna, most abban bízom, hogy hazai környezetben még bátrabban fogunk kézilabdázni. Még ha tisztában vagyunk vele, hogy ki lesz az ellenfél, ezt is egy olyan bajnokinak kell felfogni, mint a többit. És soha nem lehet tudni, mikor fog ki egy sztárcsapat esetleg egy gyengébb napot, mint például a férfiaknál a Veszprémet a fiatal NEKA meg tudta tréfálni és bravúros döntetlent játszott velük. A Győr a világ egyik legjobb klubcsapata, mint a Veszprém, de velük is megtörténhet ugyanez – fogalmazott a szakvezető.

Rapatyi Tamás kiemelte, nem úgy állnak neki a találkozónak, hogy már előre elengedik a meccset, erről szó nem lehet. Nyilván azt kihasználja, hogy többet rotálja majd a keretet, de maguk részéről ismét azt várja, hozzák ki a maximumot. A későbbiekben várnak még fontos találkozók a Kohászra, amiket szeretnének behúzni és a lehető legjobb helyen végezni a bajnokságban.

A 21. forduló további eredményei: Békéscsaba – FTC 20-33, MTK – Érd 32–22, Alba Fehérvár – Siófok 28–28, DVSC – NEKA 29–25, Mosonmagyaróvár – Budaörs 30–23. A Győr – Kisvárda meccset korábban lejátszották, 30–19.

A Vác elleni sikerével a Kohász megerősítette helyét a tabella nyolcadik helyén.