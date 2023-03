Elsőként a szomszédvári rangadó, a Nagykarácsony–Mezőfalva találkozó hozott rendkívüli izgalmakat, amelyben erősebb hazai félidő után fordítani tudott a Mezőfalva. Hétvégi összefoglalónkban a forduló meglepetéseként írható a Nagyvenyim döntetlenje Kislángon, a fennmaradásért küzdő csapat ezzel megszerezte első bajnoki pontját! Nehéz találkozót vívott az abaiak vendégeként az Adony, de végül igazságos pontosztozkodás lett a meccs vége.

Nagykarácsony– KK Grain Kft.-Mezőfalva 2–3 (2–1)

Nagykarácsony: Turi – Fülöp, Kovács D. (Kovács R. 54.), Grácer, Jákli (Gábris 81.), Mohácsi, Rezes, Kőkuti, Horváth, Éliás, Demeter.

Mezőfalva: Kovács Á. – Sági II. J., Balázs (Kertész 88.), Balogh I., Török (Mazán 76.), Németh, Kovács B. (Balogh 46.), Márki (Ráthgéber 61.), Kovács K., Csontos (Sümegi 76.), Salamon.

Gólszerző: Kovács D. (26.) Demeter (31.), ill. Márki (36.), Ráth­géber (62.), Kőkuti (79. öngól).

A Mezőfalva a második félidőben fordított a Nagykarácsony ellen Fotók: Horváth László

Az első félóra vége felé gyors egymásutánban szerzett két gólt a Nagykarácsony, de a szépítés is hasonló ütemben érkezett a vendégek részéről. A folytatásban a 62. percig tudta őrizni az előnyét a hazai csapat, amikor az előtte egy perccel beálló Ráthgéber egyből egyenlített is. A háromperces hosszabbítással lejátszott meccs végül Kőkuti öngóljával dőlt el a vendégek javára.

Mergl István, nagykarácsonyi edző tömör értékelése: – Gratulálok a vendégcsapatnak!

Villám Balázs, mezőfalvi tréner: – Úgy láttam a mérkőzést, a Nagykarácsonynak mi kreáltunk helyzeteket. Elpasszolt, -pattanó labdák, valamint kapu előtti szerencsétlenkedés jellemezte a játékunkat. A Kisláng elleni meccs jutott eszembe, ott egy kicsit többet tettek rá az időre a játékvezetők, mint amennyit ígértek. Itt pontosan annyit, így meg is maradt a győzelem és ezzel együtt a három pont.

Baracs–Előszállás 4–0 (2–0)

Baracs: Tóth – Hepp, Áldott (Huber 75.), Prókai, Balogh D., Nagy (Szurma 64.), Takács (Kozma 70.), Mészáros (Deli 75.), Badi, Rózsahegyi, Kiss (Dobrovitz 50.).

Előszállás: Nagy – Kovalovszky, Nyári (Kercza 69.), Princ, Béres, Czifra, Feföldi (Vitális 69.), Mekota (Németh 60.), Horváth, Bozsoki (Kvárik 60.), Csuka (Reichardt 60.).

A kezdő sípszó után tizenhárom percet kellett csak várni az első baracsi gólra, Balogh vitt be szép találatot egy bedobás utáni kavarodásban. Aztán rövidesen még egyszer beköszönt a félidőben, a 29. percben megítélt tizenegyest értékesítette. A pihenőt követően aztán tovább folytatódott a baracsi menetelés, Nagy, illetve Takács góljával nyomatékosították a vendéglátók, hogy ezen a mérkőzésen nem sok keresnivalója van az Előszállás csapatának.

Körmendi Zsolt Baracs: – A mérkőzés nagy részében a mi akaratunk érvényesült. Sokat dolgoztunk a győzelemért, és végre gólra tudtuk váltani helyzeteinket.

Masinka Csaba, Előszállás: – Sajnos hoztuk az idegenbeli formánkat, és a Baracs kihasználta a hibáinkat. Vigasztalhat minket, otthon jobbak vagyunk.

A forduló meglepetését a Nagyvenyim szolgáltatta, sokan csodálkozhattak bravúros pontszerzésén, hiszen az ötödik Kisláng ellen ért el döntetlent, amely az ősszel erősen dobogó közeli teljesítményt nyújtott.

Kisláng–Nagyvenyim 0–0

Nagyvenyim: Németh – Jóbi, Bíró, Fekete R., Kovács, Gacs (Ocztos 46.), Bozár, Gaszler, Fekete T., Török Barsa, Gászler.

Gászler Ferenc, venyimi edző így értékelt: – Már nagyon kijárt nekünk ennyi „szívás” után ez a boldogság. Taktikailag azt játszottuk, amit szoktunk. Szerencsénkre most az egész szezonbeli küzdésnek meglett az eredménye. Hozzá kell tenni, végig egy kapura folyt a játék. Teljesen feltoltak minket a saját hálónk elé, de nagyon hősiesen álltuk a sarat. Lelkileg óriási löketet adott a csapatnak a győzelem.

A Nagyvenyim (f) hősiesen állta a sarat és első pontját szerezte

Aba Sárvíz–Adony 2–2 (1–0)

Adony: Rácz – Bognár, Budai, Balogh, Virág, Tóth, Kaló, Bagóczki (Strasszer 46.), Erdei (Mónos 89.), Fábián, Kőkuti.

– Megérdemelt egyenlőség – fogalmazott a meccs után Boldóczki Sándor, az Adony trénere. – Szokás szerint ismét félidőnyi előnyt adtunk ellenfelünknek. A szünet utáni pedig szerintünk a mienk volt, de hiába dolgoztuk ki helyzeteinket, még a legnagyobb ziccert sem sikerült belőni. Igazságos döntetlen lett végül – tette hozzá.

A 17. forduló további eredményei: Beloiannisz–Káloz 1–2, Seregélyes–Polgárdi 0–3.

A tabella élén a Nagykarácsonyt előzte vissza két ponttal a Mezőfalva. Szintén helycsere volt a negyedik és ötödik pozícióban a Kisláng és a Káloz között. A középmezőny és a tabella vége nem mozdult.

Az Aquantis csoport állása