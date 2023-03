A két csapat januári meccsét Mihók Attila alakulata nyerte meg a fővárosban három találattal, amire nagyon régen volt példa, a bajnoki címvédő előtte hét évvel kapott ki utoljára hazai medencében. Most Dunaújvá­rosban is erre készülnek a lányok, persze, ehhez az ­UVSE-nek is lesz egy-két szava, ráadásul sérülése után visszatérhet hozzájuk a magyar válogatott centere, Rybanska Natasa is.

Mindkét együttes ezzel a találkozóval hangol a nemzetközi kupadöntőjére, Benczur Márton alakulata szombaton a Fradi ellen játssza az Eurokupa-döntő első felvonását, a ­DFVE pedig jövő pénteken kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája négyes döntőjében.

– Természetesen győzni szeretnénk a nemzetközi főpróbán, nekünk van még egy hetünk felkészülni, nekik nincs, szerintem mindent bele fognak adni – kezdte a csapatkapitány, Garda Krisztina a beszélgetést, hozzátéve, a sikert jelentő öröm mellett a második hellyel megspórolnának maguknak egy pluszmeccset, ugyanis az első két helyezett egyből az elődöntőbe jut. A harmadik a hatodikkal, a negyedik pedig az ötödikkel játszik még ezért.

– Amennyiben nyerünk, akkor csak egy hónap múlva játszanánk újra az elődöntőben, miután a nemzetközi kupák után a válogatott edzőtábora, majd két csoportkör következik a világkupában Hollandiában és Görögországban. Majd április végén visszatérve „beesünk” az elődöntőre úgy, hogy ennyi ideig nem is látjuk egymást a többiekkel. Ám ez még odébb van, a lényeg most a szerdai rangadó, ami szerintem vérre menő csata lesz, ahol nekünk csak a győzelem jelent második helyet, az UVSE-nek elég ehhez a döntetlen is – tette hozzá.

Gerendás György, az FTC irányítója a szövetség honlapjának adott interjújában elmondta, bízik abban, a ligaülésen szóba kerül majd a rájátszás időpontjainak újragondolása, ugyanis a világkupa után pár nappal finoman fogalmazva nem szerencsés rögvest a szezon legfontosabb hazai klubmeccseit elkezdni.

Garda megjegyezte, ami a saját együttesét illeti, úgy látja, a megterhelő szezonban ilyenkor már vannak nehezebb pillanatok minden csapat életében, akadt nekik is egy kisebb hullámvölgyük korábban. Rybanska visszatérése miatt nem aggódik annyira, mondván, az idényben elég sok világklasszis center ellen sikerült jól teljesítenie a védelemnek a Bajnokok Ligájában.

– Az önbizalom, a magunkba vetett hit szempontjából nagyon szeretnénk győzni, ha jól játszunk, sok csapatnak meg tudjuk nehezíteni a dolgát itthon és Európában. Remélem, a szerda este ellenére sokan kijönnek szurkolni. Azért mindenki tudja, ez még csak az alapszakasz, a fontos kérdések a rájátszásban dőlnek majd el.