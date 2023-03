Jégkorong 1 órája

A Worm fordított Győrben

Ellentétes utat járt be a jégkorong Andersen Liga szerda esti elődöntőiben a két dunaújvárosi csapat. A Worm Angels 0–3-ról fordított és vette el az alapszakaszgyőztes Győr pályaelőnyét. A DAB-ASP pedig hiába vezetett 3–0-ra is a MAC Ikonok ellen, a fővárosiak hosszabbításban húzták be az első találkozót.

Hiába lépett meg a DAP-ASP 3–0-ra, a MAC Ikonok hosszabbításban győzött szerdán este Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Három nyert mérkőzésig tartanak a párharcok Jól kezdte az elődöntő első felvonását a házigazda DAB-ASP, amely Strenk, Domokos és Azari góljával a 25. percre már háromgólos előnyt épített. DAB-ASP–MAC Ikonok h.u. 4–5 (2–0, 1–1, 1–3, 0–1)

DAB: Valenta – Gebei, Jadlószki (1), Azari 1, Ráduly 1, Tamás (2) – Piszmann M., Sinodkin, Marosi (1), Piszmann S., Strenk 1 (1) – Szénási, Domokos 1, Nemtsev (1), Zakharevych. Vezetőedző: Tuomisoja Sami.

A MAC gólszerzői: Németh 2, Vajda 2, Eperjessy 1. A vendégek azonban nem adták fel és a 34. percben Németh Árpád emberhátrányban szépített (3–1). A záró játékrészben már az Ikonok domináltak, a 47. és az 53. perc között a vendégek háromszor is bevették Valenta kapuját. Az izgalmas mérkőzés azonban még tartogatott fordulatokat. Az 51. percben Azari Zsolt és Tornyai Mátyás akaszkodott össze, mindketten idő előtt mehettek zuhanyozni. Az újvárosiak részéről Ráduly a rendes játékidő hajrájában, az 59. percben emberelőnyben egyenlített, jöhetett a hosszabbítás. A túlórában Vajda révén a 63. percben a MAC megszerezte a győzelmet, így elvette az újvárosiak pályaelőnyét és 1–0-ra vezet a három győztes mérkőzésig tartó párharcban. Tuomisoja Sami tanítványai szombaton 21 órakor lépnek újra jégre a fővárosi Kis­stadionban. A másik dunaújvárosi együttes, a Worm Angels a győri Nemak jégcsarnokban győzelemmel kezdte a sorozatot. Győr ETO HC – Worm Angels h.u. 3–4 (1–0, 2–2, 0–1, 0–1)

Worm Angels: Pinczés – Bontovics, Lencsés 1, Gebei 2 (2), Hamvai 2 (1), Németh (1) – Hüffner, Jobb, Szepessy B., Szepessy M. (1), Tarcsi – Bába, Kis, Horváth. Vezetőedző: Láng Zoltán.

Az ETO gólszerzői: Makovics, Nesterov, Marth. Az alapszakaszgyőztes győriek hokiztak eredményesebben a találkozó első felében. Marth Bence 26. percben szerzett találatával már három góllal elléptek a hazaiak. Innen támadtak fel a rutinos vendégek. A középső harmadban Gebei és Hamvai találatával (3–2) újra szoros lett a mérkőzés, az 52. percben Hamvai emberelőnyben megszerezte saját maga második, a Worm harmadik gólját. 3–3-ról jöhetett a hosszabbítás, melyet Gebei Gergely második gólja zárt le, így a Worm 1–0-ra vezet az elődöntőben. A felek szombaton 16.45-kor találkoznak ismét a dunaújvárosi jégcsarnokban.

