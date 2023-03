A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság Horfer Serleg III. osztály déli csoportjának 16. fordulójában a megszokottnál jóval szerényebben potyogtak a gólok. Ezen a téren csak a Nagylók emelkedett ki a mezőnyből Dégen.

A város közeli csapatok közül a Kulcs és a Rácalmás is pont nélkül fordult. Nem kis meglepetésre meccset vesztett a listavezető Besnyő is, amely a hatodik helyezett Cece otthonában csomagolt borús hangulatban a mérkőzés végén. Nagy búslakodásra azért nincs oka, mivel az ősszel tetemes előnyre tett szert. A Bes­nyő még így is tíz pont különbséggel vezeti a tabellát a második helyezett Rácalmás előtt, amely nem tudta kihasználni az éllovas botlását.

MPF-Ráckeresztúr– Rácalmás 3–1 (0–1)

Ráckeresztúr: Horváth B. – Becséri (Zimek 77.), Sárosi, Csapó (Horváth Á. 49.), Szűcs, Pintér (Szakolci 85.), Takács B., Takács M., Borsos, Papp (Nagy 60.), Czakó (Szabó 87.).

Rácalmás: Farkas – Molnár, Szabó, Pásztor, Juhos, Balogh, Suplicz, Horváth (Kovács 43.), Hornyák, Szeitz, Homolya.

Gólszerző: Becséri (24.), Nagy (80.), Pintér (84.), illetve Suplicz (36.).

A nyolcvanadik percig bírta a Duna menti csapat, így az addig kiharcolt döntetlen állás nagyjából igazságosnak is tekinthető a játék alapján. Az utolsó tíz percben azonban felborult a pálya a vendéglátók javára, és két gólt is bekapott Boncz Gábor legénysége.

Aki így értékelte a találkozót: – A nyolcvanadik percig partnerek voltunk, ami azért nem kis teljesítmény volt a fiúktól. Sajnos több meghatározó játékosunk hiányzott, akik, ha összeáll a nyerő keret, győzelemre tudják vinni a társaságot. Tudomásul kell venni, ebben az osztályban sok múlik az éppen pályára futó összeállításon. Az indokolatlan hiányzásokra viszont nincs mentség.

Kulcs– Szabadegyháza-Sárosd II. 0–1 (0–1)

Kulcs: Murvai – Gallai, Németh, Cseresnye, Ócsai (Cserkuti 62.), Szekszárdi, Molnár, Szabó, Mácsfalvi (Plézer 70.), Zsigmond, Balla (Seres 82.).

Szabadegyháza-Sárosd II.: Bölkei – Tóth (Kálmán 61.), Hollósi, Zsetnyai (Virág 46.), Dienes, Vida, Kaltenekker, Dörömbözi (Maron 61.), Várnai, Virág (Uhrin 46.), Vachler (Szegfű 72.).

A mérkőzés egyetlen gólját a vendégek szerezték a 13. percben. A házigazdák nem igazán tudták kihasználni az otthoni pálya, valamint a szurkolói támogatás előnyét. A végeredményen valószínűleg a csapat is meglepődött, pedig a játék alapján nem érdemelt vereséget a kulcsi együttes.

A forduló további eredményei: Alap–Lajoskomárom 1–1, Dég–Nagylók 2–5, Cece–Besnyő 2–0, Sárszentágota– Vajta 2–0.

A Horfer Serleg csoport állása

1. Besnyő 15 12 1 2 54-19 37 2. Rácalmás 15 9 0 6 40-26 27 3. Sz.egyháza-S. II. 15 8 3 4 36-21 27 4. Nagylók 14 8 0 6 46-34 24 5. Vajta 15 7 3 5 31-30 24 6. Cece 15 7 2 6 34-37 23 7. Alap 15 6 3 6 30-32 21 8. Ráckeresztúr 15 6 1 8 35-41 19 9. Kulcs 15 6 0 9 29-35 18 10. Lajoskomárom II. 14 5 2 7 32-30 17 11. Dég 15 5 2 8 37-67 17 12. Sárszentágota 15 5 0 10 39-50 15 13. Kőszárhegy 14 3 1 10 27-48 10

Több meghatározó játékos hiányában nyolcvan percig partnerek voltak