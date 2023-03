Győzelemre készült a hazai együttes, aminek bizonyítékaként az eddig középső védőt játszó rutinos csapatkapitány, Szepessy Róbert a csatársorban kezdett.

Már a tizedik percben megszerezhette volna a vezetést a DFC, de Székely Benedek éles szögből leadott lövése a kapufán csattant. Ezt követően azonban átvették az irányítást a vendégek, és a tizenkilencedik percben megszerezték a vezetést. Egy bal oldali beadást Pleszkán lőtt közelről a kapuba. A harmincötödik percben érkezett az egyenlítő találat. Marlen Marcell a kapunak háttal állva bravúros mozdulattal emelt a hosszú sarokba.

A második félidőben bátrabban játszottak az újvárosi fiatalok. Több gólszerzési lehetőségük is volt, de a hetvenkilencedik percben mégis a vendégek szereztek gólt. Ágoston húszméteres szabadrúgásból lőtt a bal felső sarokba (1–2). A hazaiak erőfeszítését a hosszabbításban siker koronázta. A tizenhatoson belül pattogó labdát Székely Benedek lőtte a hálóba.

Dunaújvárosi FC– METON-FC Dabas 2–2 (1–1)

DFC: Molnár L. – Fehér L., Németh K., Leidl, Hegedűs K. (Gál B. a 61. p.), Ferenczy M. (Péter N. a 82. p.), Stampfel, Perjési, Marlen, Székely B., Szepessy R. Vezetőedző: Dobos Barna.

METON-FC Dabas: Balogh J. – Földes M., Dudás, Forgács, Fritz (Bokros a 91. p.), Majzik, Ágoston, Lux B., Csima P. (Erős R. a 68. p.), Lettner, Pleszkán (Molnár Z. a 93. p.). Vezetőedző: Tóth László.

A találkozót követően Dobos Barna vezetőedző röviden értékelte a DFC eddigi tavaszi produkcióját.

– Pozitív érzéseim vannak, hiszen mentálisan és taktikailag kezd egyre jobban összeállni ez a fiatal csapat. Örülök neki, hogy az elmúlt hetekben ez már pontok megszerzésével is párosult. Azonban megvan az oka annak is, hogy a szoros meccsekből nem tudunk mindig jól kijönni. Lépésről lépésre haladunk, de kell egy bizonyos életkor is a fejlődéshez. Mindenesetre látok potenciált ebben a társaságban. Előzetesen mindenki úgy gondolta, hogy nagyobb különbségű vereségeink lesznek, de sikerült begyakorolni néhány olyan taktikai elemet, amivel helyt tudunk állni. Természetesen ehhez a jövőben kellenek majd a jó egyéni teljesítmények is. Még az út elején vagyunk, de a továbblépéshez kellenének újabb pontok is. Előbb-utóbb nyerni is szeretnénk. Erre a csapatra kell építenünk a következő évi keretünket, amivel a célunk egyértelműen a bennmaradás lesz a jövő évi négycsoportos harmadosztályban.

A huszonnyolcadik forduló további eredményei: Újpest FC II.–Szolnoki MÁV FC 0–5, MTK Budapest II.–ESMTK 0–1, Ferencvárosi TC II.–Szekszárdi UFC 1–0, Majosi SE–Kecskeméti TE II. 3–0, PTE-PEAC–Iváncsa KSE 1–2, Monor–Bánk-Dalnoki LA 4–0.

A Balassagyarmati VSE és a Makó FC visszalépése miatt ezúttal a Paksi FC II., valamint a Ceglédi VSE együttese volt szabadnapos. Az elmaradt Budapest Honvéd-MFA II.–Hódmezővásárhelyi FC-találkozó három pontját 3–0-s gólkülönbséggel a hódmezővásárhelyiek kapták.

A bajnokság állása