Azonban most másként alakult a forgatókönyv, bár 8–6-ig úgy tűnt, ha nehezen, de behúzza ezt a meccset is az Újváros, azonban az utolsó negyedben fordított a Szentes a meccsen számos kapufát lövő DFVE-vel szemben. Az egy pontot Garda kilenc másodperccel a vége előtt lőtt góljával mentette meg.

Mihók Attila a meccs után elmondta, a szezonban több olyan meccset játszanak, ahol egyértelműen lassítja az ellenfél a játékukat, a Szentes ezt jól megoldotta, ami az esélyük volt, azt megragadták. – Abból adódóan, hogy kicsit magas az elvárás az elért eredményeink alapján, próbálom a győztes és jól sikerült meccsek után is hangsúlyozni, nem érzem úgy, kész csapat vagyunk, ami szombaton és korábban is meglátszott. Csak akkor a rutinos játékosok át tudták billenteni a fiatalokat a nehéz pillanatokon, most ezt nem történt meg. Meg kell tanulni kezelni azt a helyzetet, amiben vagyunk, ha nem vezetünk négy góllal a negyedik percben, akkor is higgadtnak kell maradni támadásban és megtalálni a lehetőségeket. Bizonyos posztokon könnyen meginog az önbizalom, és utána elkezdünk túlkombinálni, vagy alibizni bizonyos helyzeteket. S ha ezekből nem lesz gól, akkor ez csak tovább fokozódik. Ahogyan egy győzelmet fel kell tudni dolgozni, akkor egy nem jól sikerült találkozót is. Szerdán jön az Eger-meccs, talán újra leér a lábunk a talajra, s megint tudunk arra koncentrálni, fel kell vállalni a felelősséget. S azt is, ez a találkozó sem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna, de nagy baj lenne, ha tragédiaként élnénk meg. Amennyiben jól játszunk a továbbiakban, és újra hozzuk a vagányságot, akkor azt mondom, ez jókor jött figyelmeztetés volt – mondta.

Jegyzőkönyv és további eredmények

DFVE–Valdor Szentes 9–9 (2–1, 2–2, 4–3, 1–3)

DFVE: Maczkó – Dobi 3, Horváth, Szabó, Garda 4, Sümegi 2, Kardos D. Csere: Jonkl, Sajben, Mahieu, Somogyvári, Pál. Vezetőedző: Mihók Attila.

Szentes: Füsti – Varga 2, Mácsai 1, Dankina 1, Samsonova 1, Bicskei, Bonca 4. Csere: Horváth, Dobos, Korom. Vezetőedző: Matajsz Márk.

Gól emberelőnyből: 0/7, ill. 4/5.

Gól ötméteresből: 2/2, ill. 0/0.

További eredmények: FTC–Eger 14–9, Tatabánya–BVSC 8–17, UVSE–Szeged 18–5, a Győr–III. Kerületi TVE összecsapást február 24-én rendezik meg.