Akárcsak a vasárnapi nyitányon, ezúttal is belekezdett az alapszakasz-második GYHK, a 8. percben már 3-0-ra vezetett. Ezúttal viszont a DAB - amely a rájátszás kvalifikációból érkezett - nem tudott felzárkózni, és végül 7-3-ra kikapott. Sebastien Sylvestre négy ponttal (2 gól, 2 gólpassz) zárta az estét.

Az első felvonást hosszabbításban elbukó Szereda a 9. percben húzott el két góllal Brassóban, azonban most a hazaiak nem tudtak fordítani, mert sokkal jobban védekezett a címvédő. A Corona csak 0-4 után tudott betalálni, és ez is lett a végeredmény. A hajrában több verekedés is színesítette az erdélyi rangadót.

A párharcok csütörtökön folytatódnak Dunaújvárosban, illetve Csíkszeredán.

Eredmények:

Erste Liga, negyeddöntő, 2. mérkőzés:

Corona Brasov (romániai)-SC Csíkszereda (romániai) 1-4 (0-2, 1-2, 0-0)

Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 1-1.

Gyergyói HK (romániai)-Dunaújvárosi Acélbikák 7-3 (3-0, 3-1, 1-2)

Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 2-0 a Gyergyó javára.

DAB: Jarvinen/Kovács (1) – Brus, Varga (1), Embrich (1), Hadzinikolic 1, Valtola 1 (1) – Kmec, Svars, Niskanen (1), Somogyi 1, Szalma – Léránt, Vas, Dézsi, Mihalik, Ribcsik – Lammi, Tamás, Marosi, Pinczés, Szabó. Vezetőedző: Niko Eronen.