Alig három napja tudtam meg, hogy meghívást kaptam a Héraklész Gálára, így gyakorlatilag a tatai edzőtáborból érkeztem. Hatalmas megtiszteltetés, hogy itt lehettem ezen a fantasztikus eseményen és nagyon örülök az egyéni kategória V. helyezésnek. Ez az elismerés fontos visszajelzés ez számomra. Remek sportolókkal találkoztam és bízom benne, a jövőben többször is itt lehetek majd – mondta el a DKSE birkózója, aki az év első heteiben is már szinte versenyről versenyre utazott. - Birkóztam Szerbiában, Kirgizisztánban és ha egy vírusfertőzés nem jön közbe, szőnyegre léptem volna Zágrábban is. Még nem vagyok csúcsformában, de az év e szakaszában talán ez még nem is olyan nagy probléma. Technikailag, taktikailag és fizikálisan is bőven van még hova fejlődnöm. Március 4-én rendezik a junior válogató versenyt, a következő hetekben leginkább arra koncentrálok majd, aztán igazából is beindul a versenyszezon. Remélem legalább hasonlóan jó eredményeim születnek idén is, mint a 2022-es évben.