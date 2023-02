Sorra maradtak el a tervezett felkészülési találkozók, és több játékos is távozott a keretből. Biztossá vált, hogy Csiki Norbert külföldre igazol, Novák Zsombor és Kesztyűs Máté a Szentlőrinc SE játékosa lett, Papp Máté a III. Ker. TVE gárdájához távozott, Gosztonyi András megegyezett a Mórral, Tóth Gábor és Irimiás Gergő pedig befejezte a pályafutását. Valószínű, hogy a közeljövőben folytatódik még a felsorolás. Az okokról a dunaújvárosi klub ügyvezetőjét, Dobos Barnát kérdeztük.

– Az erre a bajnoki évre tervezett költségvetést nem tudtuk realizálni. Nem lehetett tovább várni, így egy olyan döntést kellett meghozni, hogy ne kerüljön veszélybe a klub léte, és valamilyen formában mentsük meg ezt az évet. Ennek értelmében a felnőttcsapat játékosainak és munkatársainak döntő többsége a jövőben máshol fog szerepelni. Ha ezt nem tettük volna meg, gazdaságilag nagy bajba került volna a klub. Nem tudtuk tovább a meglévő státuszban tartani a játékosokat – kezdte a beszélgetést Dobos Barna.

– Mi lesz a sorsa az összegyűlt elmaradásoknak?

– Az egyértelmű, hogy ami tartozása van a klubnak a játékosok, valamint a szakmai stáb felé azt ki kell fizetni. Ehhez kellett az a döntés, hogy a tavaszi idénynek más összetételű csapattal vágunk majd neki.

– Hogyan tovább…

– Több idősebb játékos is szeretne valamilyen formában maradni, de minden bizonnyal döntő többségben a fiatalok kapnak majd nagyobb szerepet a tavasszal. Most próbáljuk meg kialakítani azt a játékoskeretet, amellyel nekivágunk a folytatásnak. Szeretnénk igazolni is, de a téli időszakban ez nem egyszerű feladat. Mivel nincs nagyon más lehetőségünk az edzőkérdést házon belül oldjuk meg. Úgy néz ki, hogy rám marad ez a feladat. Természetesen juttatás nélkül.

– A felnőttcsapatot érintő anyagi gondok mennyire hatnak ki az utánpótlásra?

– Bár a megnövekedett energiaárak mellett nem egyszerű a helyzet, de az alapvető működés biztosított az utánpótlásban, ami biztosíték arra, hogy befejezzük ezt a bajnoki évet. Nem mondtunk le arról, hogy a felnőtt- és az utánpótláscsapatok számára támogatókat találjunk. Szeretnénk, ha a városban nagyobb társadalmi szerepvállalás lenne a nagyobb vállalatok és a kisebb cégek részéről.

– A kialakult helyzetben milyen célokat lehet megfogalmazni a harmadosztály tavaszi folytatására?

– Ilyen körülmények között nem lehet más célunk, mint az életben maradás. A felnőttcsapatnak be kell fejeznie a szezont. Matematikailag előfordulhat, hogy kiesik a csapat az NB III-ból, azonban gyakorlatilag nem gondolnám, hogy annyira felborulnának az erőviszonyok, hogy a vetélytársak a reálisnál több pontot szerezzenek. Azonban a futballban bármi előfordulhat.

– Vasárnap 14 órakor az MTK Budapest második számú együttesét fogadják a Dunaújváros Stadionban. Milyen esélyekkel?

– Az idénynyitón mindenféleképpen szeretnénk helytállni, de a napokban kialakítandó keret minősége döntőben befolyásolja majd az eredményességünket.

