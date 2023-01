Az óév utolsó napjaiban számos Erste Liga-csapat kerete változott. A listavezető BJAHC-tól családi okok miatt távozott a buffalói csatár, Darren McCormick. A 30 éves kanadai támadó a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club színeiben 25 alkalommal kapott lehetőséget, és 8 gól mellett 12 gólpasszal hálálta meg a szakmai stáb bizalmát. A klub tájékoztatója szerint McCormick családi okok miatt döntött a búcsú mellett.

December 31-én jelentették be a debreceniek, hogy a DEAC-nál folytatja pályafutását az amerikai születésű csatár, Christiano Versich. A 25 éves szélső 2022/23-as idényt a francia elit ligában, a Ligue Magnus-nál tevékenykedő Cergy-Pontoise együttesénél kezdte, onnan igazol a Debreceni Egyetem csapatához.

Mozgalmasan teltek az utóbbi napok a csíkszeredai gárdánál is. A sportklub felbontotta a szerződést Garret Clarkkal, és rögtön be is jelentették hat új légiós érkezését. Nicholas Schaus, Roman Savcsenko, Yakov Seleznyov, Niko Mikkola a védelmet erősíti majd, amíg Ilya Krikunov és Cody Milan pedig a támadósorokban kaphat majd helyet a jövőben.

A legnagyobb fogásnak a 34 éves Savcsenko tűnik. Az orosz-kazah kettős államporságú hokis 2008 és 2022 között összesen közel 600 KHL-s meccset játszott Barisz, a Szibir és a Lokomotiv mezében, valamint négy elit világbajnokságon lépett jégre a kazah válogatottban.