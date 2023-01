A ­városközeli együttesek a nagykarácsonyi kivételével a dunaújvárosi csoportokba kaptak beosztást. Mergl István csapata a sárbogárdi körzethez lett sorolva, ahol győzelemmel kezdett.

Kisláng–Nagykarácsony 2–3 (0–2)

Nagykarácsony: Farkas (Turi 41.) – Kovács D., Fülöp, Gráczer, Őri, Mohácsi, Kőkuti, Horváth, Éliás.

Gólszerző: Erdei (76.), Varga (79.), illetve Mohácsi (8., 34.), Őri (56.).

Annak ellenére, hogy a csapatok változó dátummal kezdték a felkészülést, igencsak jó mérkőzéseket láthattunk Dunaújvárosban a vidámparki pályán.

KK Grain Kft.-Mezőfalva– Adony 4–2 (2–1)

Mezőfalva: Kovács Á. – Sági I. J., Balázs, Kis, Török, Balogh (Sági II. J. 60.), Németh (Antal 61.), Kertész (Ráthgéber 41.), Kovács K., Csontos (Balogh 41.).

Adony: Rácz – Budai, Virág, Vukajlovics (Fábián 41.), Hodula, Kaló, Erdei (Mónos 60.), Boross (Bagóczki 41.), Bognár, Tatár, Balogh (Král 60.).

Gólszerző: Sági I. J. (8.), Németh (11.), Ráthgéber (68., 72.), illetve Vukajlovics (29.), Bognár (66.).

Az első húsz percben az Adony meglepetten játszott, de úgy is mondhatjuk, kevésbé találta a ritmust. Szünet után összekapták magukat a Duna mentiek és több kontrát vezettek, amelyből egyet gólra is váltottak. A 68. perctől azonban erősödött a mezőfalvi nyomás, így két szép akcióból is betaláltak.

A piros mezes Mezőfalva az Adony elleni sikerrel kezdett Fotó: Horváth László

Villám Balázs, Mezőfalva: – Jó hangulatú mérkőzést játszottunk kiváló ellenfelünkkel. Elérte a foglalkozás a célját, szokták mondani. Amit kértem a srácoktól, azt teljesítették. Az eredmény is mutatja az utunk helyességét. Leginkább a helyzetkihasználást kell majd javítanunk, ahogy az elmúlt szezon is megmutatta. Folytatni szeretnénk az őszi remek szereplésünket.

Boldóczki Sándor, Adony: – Nyilván az eredmény is fontos, de ennek ellenére a pályán mutatott össz­hangon van a lényeg. Látjuk a hibákat, mely pontokon szükséges erősíteni, és hol vannak a határaink. Az erőnléttel nincs különösebb gond. A műfüves bajnokság jó lehetőséget kínál a felkészülési szakaszban, hogy kellő képet kapjunk a csapat állapotáról.

Rácalmás–Kulcs 4–3 (0–1)

Rácalmás: Farkas – Hornyák, Molnár (Pinte 41.), Hatvany (Balogh 41.), Juhos (Kovács 41.), Pásztor, Hír, Bartók (Szabó 70.), Szeicz, Németh, Illés.

Kulcs: Murvai – Gallai, Németh (Nyuli 41.), Godó, Ócsai (Nyárasdy 54.), Cserkuti, Balla (Sebes 65.), Szabó, Zsigmond (Molnár 41.), Horváth (Plézer 54.), Osváth (Cseresnye 54.).

Gólszerző: Pásztor (45.), Hír (60.), Illés (63.), Pinte (78.), ill. Cserkuti (11.), Balla (44. 64.).

Erősen kezdett a Rácalmás, de mégis a Kulcs vezetett a 44. percig, aztán a Rácalmás fordított. Végül hiába egyenlített a kulcsi csapat, ellenfele újra visszavette a vezetést, és ezzel megnyerte a találkozót.

Boncz Gábor, Rácalmás: – Az első félidő inkább a Kulcsé volt. Későn ébredtünk, a formánk meg a szokásos idény eleji. A pozitív és negatív tapasztalatok is megmutatták magukat. Utóbbiakon majd próbálunk igazítani. Még nagyon az elején vagyunk a felkészülésnek, így sokat kell gyakorolnunk. Az mindenesetre jó jel, hogy küzdeni tudtunk, és hátrányban sem engedett le a csapat.

Ócsai Norbert, Kulcs: – Hatvan percig a kezdő mindent megvalósított amit kértem, magabiztos vezetést és játékot. A sorcserék után a minőség csökkent, de mindenkit látnom kell, mire képes. Volt, aki nagyon ügyesen szállt be.

Előszállás–Besnyő 2–2 (0–1)

Előszállás: Nagy – Nyári (Vitális 60.), Kovalovszky, Felföldi (Puskás 60.), Czifra, Horváth G. (Kovács 47.), Kvárik (Garbacz 52.), Bozsoki (Bognár 52.), Németh (Kercza 52.), Csuka (Horváth K. 60.).

G.: Bognár (57.), Czifra (77.), ill. Kurucz (5.), Dankó (51.).

Ercsi Kinizsi–Baracs 2–1 (1–1)

Baracs: Vaszócsik – Szurma (Fejes Cs. 68.), Badi, Balogh D. (Mészáros 58.), Prókai (Nagy D. 54.), Huber (Takács 41.), Rózsahegyi, Kiss, Mészáros (Áldott 41.), Hepp (Wolf 54.), Nagy E. (Fejes D. 68.).

Gólszerző: Rebők (32.), Kondreska (74.), ill. Hepp (14.).