A DF mára már lassan hazai pályaként emlegetheti a vendégszerető és rendre kiválóan felkészített rácalmási létesítményt, amiről a közönség és a vidékről érkező csapatok is elismerően nyilatkoznak.

DF–Tihanyi FC 5–3 (2–2)

DF: Cseresnyés – Ivacs, Fekete, Kovács, Csányi. Csere: Bán (kapus), Villám, Szili, Varga, Németh, Tóth, Paget, Beke. Edző: Tóth Árpád.

Az első félidőben a vendégek már az első percekben bátor megmozdulásaikkal jelezték, komoly szándékkal érkeztek. Aztán a hazaiak is bemutatkoztak. Ivacs parádés lövésével megszerezte a vezetést, és felfűtötte a nézőteret. Szinte hideg zuhanyként érte a piros mezeseket az egyenlítés, majd újabb szép játék után Szili volt eredményes. Némi küzdelem után a hazai csapat ismét korábbi hibájába esett, aminek egyenlítés lett a vége.

A folytatásban a csapatok fokozták a tempót, és a tihanyiak mindent elkövettek az előny megszerzésére, amit egy szöglet nyomán el is értek. A feszültség tovább növekedett, a játék is szikrázóbbá vált. Utána viszont igazából magára talált a hazai csapat. Először Németh találta meg azt a rést a védekezők sűrűjében, ami az egyenlítéshez volt szükséges, majd Kovács szép forgás után távolról bombázott a hálóba, végül Csányi tette föl a pontot a meccsre egy elegáns megoldás után.