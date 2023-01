Lake placid Pinczés Olivérrel a Nagy-Britannia elleni győztes mérkőzés után készített interjút a klub közösségi oldala.

– Kezdjük az elejéről... Hogyan jött a lehetőség erre a kalandra?

– A szövetség keresett meg, hogy csatlakozzak a kerethez, ráadásul ebben a klubom is maximálisan támogatott, így örömmel mondtam igent a felkérésre. Remek érzés és megtiszteltetés képviselni az országomat.

– Mit jelent ez a megmérettetés? Mondhatjuk, hogy egy tudatos önfejlesztés első mérföldköve?

– Az biztos, hogy egy meghatározó élmény számomra. Egy álmom vált valóra azzal, hogy kilátogathattam az Egyesült Államokba, ráadásul úgy, hogy közben azzal foglalkozhatom, amit szeretek, és ami az életem. Biztos, hogy motivációt jelent a továbbiakhoz.

– Miként képzeljük el ezt az eseményt? Hogy érzik magukat?

– Elképesztően jól szervezett rendezvény kimagasló minőségű csapatok mellett. Már az első pillanatban érezhető volt, hogy a szervezettség a legmagasabb szinten van. Minden adott a kiváló hokihoz, ráadásul külön élmény ennyi fiatal és tehetséges játékossal találkozni, akik természetesen mind hazájuk dicsőségéért küzdenek.

– Az elmúlt két mérkőzés két magyar sikert hozott, ráadásul 2-2 gólt szerzett. Hogyan értékeli az eddigi teljesítményüket?

– A torna előtt nem volt sok időnk az összetartásra, és ezek a „hibák” az első mérkőzések folyamán ki is jöttek, de ahogy telik az idő, úgy leszünk egyre összeszokottabbak. Az embernek persze mindig vannak egyéni céljai, de itt és most ez nem számít. Látszik, hogy minden srác azért jött, hogy a maximumot nyújtsa és egy célért küzdjön. Örülök, hogy pontokkal, gólokkal tudom meghálálni a bizalmat, és mindent megteszek azért, hogy odahaza, Dunaújvárosban is büszkék legyenek rám.

– Botival most magukon a város szeme. Elvittek magukkal pár megszokott babonát az Acélbikáktól?

– Botival nagyon régóta jóban vagyunk, több szezont is lehúztunk együtt, így nem kérdés, hogy mennyi közös „hülyeségünk” van. Az egyik például az elmaradhatatlan „Újváros, Újváros” skandálásunk, amit a pályán és azon kívül is gyakran hangoztatunk, sőt, már a szálláson és a környékén is tudja mindenki, ha a közelben járunk!