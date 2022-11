A hölgyek legrangosabb sorozata is az idei szezontól Bajnokok Ligája néven fut, a selejtező csoportokból az első három helyezett juthat be a legjobb tizenhat közé. A nyolcaddöntőben már alanyi jogon ott van az Újpest, a görög Olympiakosz Pireusz, a spanyol Sabadell, valamint az olasz Orizzonte Catania. A selejtezőből kieső két-két együttes az Euro Kupában folytatja majd, ahogyan a nyolcaddöntőben búcsúzó nyolc csapat is.

Itt négy négyfős csoportban küzdenek a második számú kupasorozat negyeddöntős helyeiért. Ezután elődöntőt és döntőt rendeznek, így megszűnik a négyes finálé rendszere, hasonlóan a férfiak versengéséhez.

A dunaújvárosi klub eredetileg Rómába utazott volna, ám ott nem tudták vállalni a rendezést az uszoda és a szállás problémái miatt, így a francia Mulhouse lett a helyszín. A program csütörtökön este a házigazda és a Berlin összecsapásával kezdődött. A DFVE pénteken 20.30-kor játszik a franciákkal, majd szombaton 11.30-kor jön a LEN Kupa-győztes görög Ethnikosz, amely a tavaszi döntőben a dunaújvárosiakat győzte le. Este 18.30-kor pedig a SIS Roma következik, majd vasárnap reggel 9.30-kor a németekkel zárjuk a küzdelmeket.

Mihók Attila vezetőedzőtől már Franciaországban elsőként azt kérdeztük, milyen céllal, elvárással vágnak neki a BL-nek?

– Elsősorban azzal, hogy minden meccs után jobb játékosaink és csapatunk legyen, mint előtte. Tanulásra szeretnénk fordítani a nemzetközi kupát, de annál intenzívebb ez a folyamat, minél jobb csapatokkal találkozunk – kezdte a beszélgetést.

Majd így folytatta: – Szeretnénk továbbjutni ebből a körből és a következőben szintén nagyon erős riválisokkal találkozni. Arra van szükségünk, hogy nálunk képzettebb, rutinosabb játékosokból álló csapatokkal kell minél többet játszani, hogy elérjük azok szintjét.

A DFVE szakvezetője úgy gondolja, a francia és/vagy a német csapat verhető, de hangsúlyozta, ez nem jelent semmit, mert nincs semmi tapasztalat a hátuk mögött. Majd megint a találkozók után tudja megmondani, hova helyezhetik magukat, de az is előfordulhat, hogy két találkozó között óriási különbség lesz. Mint például a Ferencváros elleni Magyar Kupa-negyeddöntő, ahol pénteken itthon nagyon lelkesen, gyakorlatilag rövidzárlat nélkül játszottak, ám másnap elég volt a második negyedben két-három perc kihagyás, és el is ment a visszavágó.

– Ez a szezon kell egyáltalán ahhoz, hogy egy körülbelüli bázisértéket felállítsunk, meghatározzunk, hol is helyezkedünk el. Amikor az előző generációval, Gurisattival, Szilágyival, Vályival, Gardával kezdtük, rögtön bravúrral a legjobb nyolc közé jutottunk az Euroligában. Előtte évekig nem indultunk a nemzetközi porondon, mert úgy voltam vele, csak akkor érdemes nevezni, ha ott pozitív élményeket szerezhetünk. Akkor ez megtörtént, most is ezt szeretnénk meg- és átélni, ugyanez az elvárás, de a nyolc közé jutás nyilván nem. Ott már csak profi, idegenlégiósokra alapozó klubok vannak.

Persze, jó lenne továbbjutni a csoportból, meg azt is szeretnénk, hogy repülni tudjunk. Az ismeretlenbe ugrunk bele, olyan játékosokkal érkeztünk, akiknek több, mint a fele ob I.-es meccset sem játszott felelősséggel. Az, hogy plusz tíznél beugrott a medencébe, teljesen más kávéház, mint ami itt vár ránk. Természetesen leírni sem szeretném magunkat, ami tapasztalatunk van abból a három ob I.-es meccsből meg a Magyar Kupából az az, hogy ennek a csapatnak szüksége van a kihívásokra, mert van benne potenciál. Ám, hogy ez mit jelent, tapasztalat nélkül abszolút nem tudom még. Újra mondom, abban bízom, minél több dolgot látok visszaköszönni azokból a dolgokból, amit az elmúlt három hónapban tanítottunk a lányoknak – jegyezte meg a mester.

Arra a felvetésre, hogy fizikálisan vagy mentálisan megterhelőbb-e, hogy három nap alatt négy nemzetközi találkozó vár rájuk, azt felelte, erőnlétben biztosan nem lehet probléma. Ugyanis ezek a játékosok, amit eddig edzettek és amilyen terhelést kaptak, akár tíz mérkőzést is zsinórban le tudnának játszani. Mihók Attila szerint viszont kérdés, hogy egy-egy rosszul sikerült megoldást miként dolgoznak fel a játékosok, mennyire veszik a lelkükre, vagy akarnak javítani. Szóval, a fő feladat már a mentális „erősítése” a fiataloknak.

Reméljük, minél több siker­élménnyel térhetnek haza.