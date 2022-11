A pénteki 8–8-as, remekbe szabott hazai találkozóról már részletesen értekeztek az érintettek, most a visszavágót vesszük kicsit górcső alá, amit a Fradi 13–7-re behúzott, és érvényesítve erőfölényét, bejutott a négy közé.

– Elvesztettük a szombati mérkőzést a Fradi ellen. A részünkről nehéz játék volt, akadt néhány szerencsétlen blokkolásunk, illetve az elején nem tudtunk gólt szerezni, ami nagyon nehézzé tette a dolgunkat. Sajnálatos módon kiestünk a Magyar Kupából, ugyanakkor nagyon boldog vagyok a pénteki eredmény miatt. Folytatjuk tovább a fiatal csapattal, remélhetőleg hasonló szurkolói támogatással, mint amit akkor kaptunk – részletezte a visszatérő Európa-bajnok holland kapus, Laura Aarts.

Mihók Attila vezetőedző szerint a pénteki meccs kicsit jobban sikerült, mint a valóság. Ennek nagyon örültek, főleg, hogy sok lelkes ifjú is velük örülhetett a közönség soraiban.

– Szerettünk volna szombaton is helytállni, nem csak a szív és akarás tekintetében, hanem eredményben is. Ez nem sikerült, 4–3-nál egy kivédekezett hátránynál a kipattanóból gólt kaptunk, utána meg hátsó kontrából lehetetlen helyzetet. A második félidőre fordulva a kezünk megremegett, a Fradiban pedig a rutinosabb játékosok higgadtabban kezelhették a lehetőségeiket, mint pénteken, emiatt nagyra nyílt a különbség. Nagyon fontos, hogy védekezésben nem kaphatunk megoldott szituációk után gólt, vagy egy hátsó kontrát, amire nincs esély reagálni. A náluk erősebb csapatok ellen nincs akkora taktikai repertoárunk, hogy visszajöjjünk. Ezt mondtam a ­meccs után a lányoknak hirtelen. Meg azt, hogy előre aláírtuk volna, ha a kettőből az egyik meccs után mosolyoghatunk, és megölelhetjük egymást. A héten a nemzetközi kupafeladataink jönnek, egészen más célokkal, mint a korábbi években, de szeretnénk tisztességesen helytállni a Bajnokok Ligájában is – fogalmazott a tréner.

Garda Krisztina csapatkapitány azt mondta, másfél meccsig egészen jól tartotta magát a társaság. Szombaton már fizikálisan, de elsősorban fejben elfáradtak. Azok a helyzetek, amiket pénteken elég nagy százalékban belőttek, most kimaradtak és a védekezés sem úgy működött.

Gerendás György, a Fradi szakvezetője: – Pénteken a Dunaújváros nagyon szépen, stílusosan és jól játszott. Ettől pedig megijedtünk, s ijedtünkben produkáltunk mi is egy egész jó találkozót másnap.

Hétfőn aztán megtörtént az elődöntők sorsolása, a Fradi az Egerrel találkozik, az UVSE pedig a III. Kerülettel.