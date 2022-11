A verseny távja 66,6 kilométer volt, amely komoly kihívást jelentett az egységek számára. A Dragon Steel SE elnöke, Tóth Edit a következőképpen értékelte az év utolsó nyíltvízi versenyét, amely Vácról indult lefelé a Duna fő ágán, a Szentendrei-sziget déli csücskét megkerülve, a Szentendrei ágon felevezve, s Kisoroszinál visszatérve a főágba, Vácnál zárult.

– A sikeres spanyol nemzeti Eb után, ahonnan három ezüst- és egy bronzéremmel tértünk haza, nem sok idő maradt a pihenésre, hiszen szűk két hét maradt a magyar bajnokságra való felkészülésre. Általában az őszi magyar bajnokság után már elkezdjük a felkészülést a következő évi hazai és nemzetközi versenyekre, idén ezt azzal tetéztük, hogy elkezdtük a felkészülést az Ördögi Körre, ami szombatonként 24–35 km-es edzést jelentett. A szentendrei szigetkerülés nem tartozik a kedvenc versenyeink közé. Túl hosszú, fizikailag és szellemileg is kimerítő, embert próbáló, a végére már fájdalmassá is váló verseny. Saját csapattal, jól felkészült sárkányhajósokkal álltunk rajthoz, csatlakozott hozzánk néhány Eb-s válogatott csapattárs. Gondoltuk, hogy a megfelelő taktika, a jó erőnlét, a Duna ismerete is segítségünkre lesz a nem mindennapi táv megtételében. Idén hat hazai csapat nevezett, két erős szlovák egyesület mellett. Az időjárás kívánságunk szerint alakult, nagyon kedvezett a sárkányhajósoknak, és az első szigetcsúcsnál már át is vettük a vezetést. Egyszer partra szálltunk egészségügyi okból, ezen kívül kétszer is zátonyon akadtunk fenn, amelyekről szinte azonnal sikerült „leverekednünk” magunkat, így szerencsére nem veszítettünk túl sok időt. Végig kitartóan eveztünk, cserélgettünk, aktívan pihentünk, igyekeztük megőrizni vezető szerepünket. A jól összeállított, erős, állóképes evezősöknek és a kiváló kormányosoknak köszönhetően a XIV. Ördögi Kört sikerült nagy fölénnyel megnyernünk. A jó felkészültség eredményeként a verseny után éreztük, hogy az eddigieknél fizikailag és lelkileg is kisebb megterhelést jelentett a mostani viadal. Nem kérdés, hogy ha részt veszünk a következő évi Ördögi Körön, csak ugyanígy, saját, jól felkészült csapattal vágunk neki a távnak.

A Dragon Steel SE versenyzőinek névsora: Biró László, Biró Vivien, dr. Rubics László, Gál-Berey Tünde, Hallas János, Illés Zsolt, Kótai Ferenc, Körmendi László, Lakatos Adél, Lakatos Viktor, Tóth Edit, Varga Béla, Sztudva Imre, Tomó Sándor, Török Zoltán, Lőrincz Péter, Kricskovics Ferenc, Illés Zsolt.