Tenerife - Bár az amerikaiak szövetségi kapitánya, Adam Krikorian a Világliga Szuperdöntőjére pihenőt adott válogatottja számos klasszisának, így is bombaerős, motivált kerettel érkezett a világ- és olimpiai bajnok, amely természetesen címvédőként érkezett San­ta Cruz de Tenerifére. Tavaly júniusban, Athénban e sorozat fináléjában is találkozott a magyar és az amerikai együttes, akkor 14–8-ra a tengerentúliak örülhettek. Csakúgy, mint az emlékezetes budapesti vb-döntő végén. Azaz, szombaton délután bőven volt miért törleszteniük Gurisattiéknak, akik a tokiói olimpián már megtréfálták (10–9) az egyed­uralkodónak tetsző USA-t.

Amerikai Egyesült Államok–Magyarország 9–10 (3–3, 2–3, 2–1, 2–3)

Magyarország: Magyari A. – Pőcze, Szilágyi D. 3, Gurisatti 1, Parkes, Keszthelyi 2, Vályi V. 1. Csere: Máté. 2, Mahieu, Leimeter, HAJDÚ 1, Faragó K. Szövetségi kapitány: Bíró Attila.

USA: Longan – Mammolito 1, Roemer 2, Raney 1, Prentice, Fattal 1, Neushul 1. Csere: Ausmus, Flynn 1, Shabb 2, Woodhead, Weber. Szövetségi kapitány: Adam Krikorian.

Gól – emberelőnyből: 9/3, ill. 9/4. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1. Kipontozódott: Pőcze (18. p.), Neushul (32. p.).

Amint az várható volt, kőkemény fizikai játékot és komoly taktikai csatát hozott az elődöntő, amelyen egyik gárda sem tudott komoly előnyt szerezni. A magyar válogatott védelme stabilan állt Magyari Alda vezetésével, a támadásoknál pedig főként Szilágyi, Máté és Keszthelyi szállította a gólokat. Két perccel a vége előtt kettővel meglépett a magyar csapat, az amerikaiak pedig már nem tudtak egyenlíteni, így a tokiói olimpia csoportmérkőzése után, ismét legyőzték az USA-t Bíró Attila tanítványai. A találkozót követően érthetően felszabadultan nyilatkozott a szövetség hivatalos honlapjának a szövetségi kapitány: – „Túl vagyunk a világbajnokon, jöhet az Európa-bajnok. A legfontosabb számomra, ami a mentális felkészítés során rendre előtérbe kerül: kezdenek sokan felnőtté válni a csapatból. Ez azt jelenti, hogy a felelősségvállalás súlya nem nyomasztja őket, egy rossz lövés, rossz passz, egy hiba nem veszi el a játékkedvet, képesek felvállalni azt a felelősséget, amely nélkül nem lenne látható a fejlődési ív. Annyira gyors és hullámzó a játék mindkét oldalon, hogy nincs idő a hibákon rágódni, menni kell ugyanazzal a bátorsággal tovább, túl kell lépni mindenen. Felelősségvállalás nélkül ugyanis nincs felnőtté válás. Csodálatos azt is látni, hogy ezt a szemléletet a keret fiataljai, így például a tizenhat esztendős Hajdú Kata is képes magának vallani – két rontott lövés után ugyanúgy beleállt a harmadikba, és rendkívül fontos gólt szerzett. De említhetem a hasznosan játszó Pőcze Pannát, miként az egész csapatot, Faragó Kamillától kezdve Magyari Aldáig, Vályi Vandától Gurisatti Grétáig, vagy kiemelhetem Máté Zsuzsannát, aki a védekezés mellett a támadásban is bizonyít, minden meccsen gól­érzékeny. Jó látni ezeket a pozitív jeleket! Náluk és nálunk is hiányzott pár játékos a világbajnoki csapatból, igazi ki-ki meccs volt ez is, amelyben ezúttal acélosabbak voltunk a végén, semmi sem tudott bennünket megtörni. A betonkeverő működik… Reméljük, a fináléban sem lesz másként.”

A kapitány még a spanyolok elleni csoporttalálkozó előtt szoros csatát jósolt – akkor nem, de a vasárnapi finálé szempontjából tökéletesen igaza lett.

Gurisatti Gréta (4) a rendes játékidő utolsó másodperceiben egyenlített Fotó: MI/MW

Spanyolország–Magyarország B.u. 19–18 (3–3, 3–3, 3–3, 2–2, 8–7)

A magyar csapat gólszerzői: Pőcze 3, Keszthelyi-Nagy, Szilágyi, Leimeter 2-2, Parkes, Gurisatti 1-1.

Az első negyed tökéletesen lemodellezte, mire is számíthatnak a szurkolók az idei Világliga-sorozat legfontosabb meccsén. A magyar és a spanyol együttes is magas hőfokon kezdett, egyik gárda sem tudott meglépni. Hol a házigazdák, hol a roppant koncentráltan pólózó magyarok ragadták magukhoz a kezdeményezést, Magyari Alda és a túloldalon illetékes kapus, Terre is magabiztosan tette a dolgát.

Az utolsó nyolc percre 9–9-es állással fordultak a felek. Az addig korrekten fújó amerikai–ausztrál játékvezetői kettős kezéből némileg kicsúszott a kontroll. A legtöbb kétes ítélettel – pl: piros lapos kiállítás visszarendelése – a mieinket sújtották. Ez is kellett ahhoz, hogy a vége előtt a spanyolok kettővel meglépjenek. Ám itt még koránt sem volt vége. Leimeter Dóra szépített, majd Gurisatti Gréta az utolsó másodpercben döntetlenre mentte a finálét. Jöhetett az ötméterespárbaj, amelyből a házigazdák jöttek ki szerencsésebben a 10. körben (!) (8–7) – a sors kegyetlen fintora, épp Gurisatti büntetőjénél nem jutott át a labda teljes terjedelmében a gólvonalon, így a tavalyi athéni Világliga-ezüst után Tenerifén is a második helyen végzett a torna egészét tekintve remek teljesítmény nyújtó női pólóválogatott.

A Világliga Szuperdöntő további vasárnapi eredményei: bronzmérkőzés: Egyesült Államok–Hollandia 16–15 (3–3, 4–1, 2–3, 2–4, 5–4) – ötméteresekkel, az 5. helyért: Olaszország–Ausztrália 13–11 (4–2, 5–3, 2–6, 2–0).