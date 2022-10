A Gyere hokizni! célja, hogy hasznos információkat nyújtson azoknak a szülőknek, akik a megfelelő sportot keresik gyermekük számára. Bemutatják a jégkorong előnyeit, hogy ezzel segítsük az utánpótlás toborzásának folyamatát. A kezdeményezés honlapja, a Gyerehokizni.hu összekötő kapocsként szolgál a jégkorongozás iránt érdeklődő gyerekek szülei és az MJSZ által összefogott szakmai szervezetek között.

Revák Zoltán, a Dunaújvárosi Acélbikák sportigazgatója talán egy leendő Acélbikának segít a szerelést felvenni Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

A roadshow pedig közel viszi a sportágat a gyerekekhez, megpróbál kedvet csinálni körükben a jégkorongozáshoz.

Tegnap délelőtt a Vasvári iskolában is ez történt. A létesítmény tornatermében körülbelül kétszáz alsós várta a szövetség képviselőit. Az esemény moderátora Popovics Polett volt, vendégei pedig Gottlibet Zóra egykori válogatott jégkorongozó, ma már játékvezető, és Orbán Attila hatvanötszörös válogatott védő. Orbán Attila esetében nem lenne helyes vendégről beszélni, hiszen a Vasvári iskolába járt ő is, sőt, az édesapja, Orbán László hosszú éveken át itt tanított.

– Ebben a tornateremben sportágválasztó volt, amikor nagyon kicsi voltam, Kercsó Árpád mesteredző hívott hokizni, másnap már a pályán voltam.

Az egykori játékos most Hatvanban edzősködik, elmondta a gyerekeknek – saját példáját felhozva –, hogy nem igaz az, hogy a tanulást és a sportot nem lehet összeegyeztetni. Azt hozzátette, mindkét területen helytállni sok lemondással jár, de megéri.

A Vasváriban több mint húsz hokis gyerek tanul, akik közül négyen tegnap jégkorong-felszerelésbe öltözve jelentek meg. A nézőtéren ülők közül néhányat ők választottak ki, akiknek egy-egy szerelésdarabot kellett magukra ölteni, és elmondani, miről van szó. Ezután a megjelentek egy rövid videó-összefoglalót láthattak a férfiválogatott legemlékezetesebb mérkőzéseiről.

Tetőfokára hágott a hangulat, amikor Csúszkát, a magyar jégkorong kabaláját a Süss fel, nap! című népdallal csalogatták be a picik a tornaterembe. Hatalmas hangzavar fogadta Csúszkát, akivel rövid játékba kezdtek a gyerekek.

Ezután Csúszka barátját, Bullit, a Dunaújvárosi Acélbikák (DAB) kabalaállatát – szó szerint – kiabálták porondra a vasváris diákok. Majd szét­esett a terem, amikor felhangzott a „Bulli, gyere be!”

Gottlibet Zóra és Orbán Attila ajándékokkal érkezett a Vasvári Pál Általános Iskolába

A program hajrájában autogram- és ajándékosztás várt a gyerekekre. Végül pedig Bulli és Csúszka közös táncba kezdett a férfiválogatott szurkolótáborának indulójára, az Érik a szőlő című népdalra. Hogy miért pont ez a nóta lett a magyar hoki kedvence, azt nem tudni, azonban a drukkerek az egyetemes jégkorong nagy csodálatára éneklik azt, hogy:

Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele. / Két szegény legény szántani menne, de nincsen kenyere. / Van vereshagyma a tarisznyába’, keserű magába’, / Szolgalegénynek, hej, a szegénynek, de kevés vacsora.

A DAB vezetői – néhányan ott voltak a Vasváriban – abban bíznak, hogy a roadshow elérte a célját, és többen is a klubjukat választják.