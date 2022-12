A Bánki iskola csapata ünnepi díszbe öltöztette a kórház gyermekosztályát

A közelgő ünnepek apropóján mindig szerveznek adománygyűjtési, illetve adakozási akciókat. A támogatott szervezetek, közösségek is sokszínűek. A Szent Pantaleon Kórház, azon belül is elsősorban a gyermek­osztály mondhatni állandó kedvezményezett, hiszen a felajánlók mindig segíteni szeretnék az egészségügyi intézményt. Az ajándék nemcsak nagy értékű eszközökben mutatkozhat meg, hanem minden olyan tettben, amelyet önzetlenül, szívből ajánlanak fel. Ilyen például a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikumának már hagyományosnak mondható akciója is. A diákok ugyanis saját készítésű díszekkel lepték meg a gyermekosztály kis betegeit még a hónap elején. Mint arról a kórház beszámolt, Szabóné Papp Krisztina angoltanárnő, valamint Szigetfűné Pap Szilvia könyvtáros tanárnő évek óta kézműves délutánokon, valamint a könyvtárban készítenek díszeket a tanulókkal, és aztán ezekkel lepik meg a gyermekosztályt. A kreatív díszek elkészítésén idén is több diák szorgoskodott. Közülük öt fiatal látogatott el a kórházba, hogy fel is díszítsék az osztályt, ezáltal igazán ünnepi hangulatot varázsoltak. A bánkis csapat tagjai a bent fekvő gyermekeket pedig kis ajándékkal is meglepték. A tanárok és a diákok munkáját köszönettel és szeretettel fogadta a gyermekosztály közössége.

Egy másik iskolai felajánlással is megkeresték a kórházat. A tavalyi évhez hasonlóan most is egy kedves meglepetéssel szeretett volna hozzájárulni az adventi készülődéshez a Vasvári Pál Általános Iskola. A negyedik osztályos tanulók ugyanis arra vállalkoztak, hogy feldíszítik a kórház főbejárata mellett lévő fenyőfát annak érdekében, hogy amikor a betegek, vagy látogatók belépnek a kórházba, akkor már az udvaron szembesülhessenek a karácsony hangulatával. A tanári kísérettel érkező diákok szorgos kezeinek köszönhetően hamar csillogó gömbökkel és saját készítésű, nagy méretű „szaloncukrokkal” lett tele a közel négyméteres fa. A dekorációban a kórház kollégái is közreműködtek, hogy létra segítségével a magasabb ágakra is feltehessék a díszeket.

A Dózsa György Általános Iskola angyaldoboz-akciót hirdetett, a felhívásra pedig sok karácsonyi ajándékcsomag gyűlt össze. Mint azt az iskola írta, a beérkezett felajánlásokat a Szent Pantaleon Kórház gyermekosztálya, a Móra Ferenc Egyesített Gyógy­pedagógiai és Módszertani Intézmény, az Útkeresés Segítő Szolgálat, az Ágota Alapítvány és a Szeged-Csanád Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, valamint néhány dózsás tanuló részére juttatják el.