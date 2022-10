Ehhez a Dunaújvárosi Kohász tehetsége, Farkas Johanna is hozzájárul dedikált válogatott mezével. A cél, több száz családot tudjanak alapvető élelmiszerekkel támogatni, hogy megkönnyítsék a karácsonyi készülődésüket. Ezenfelül több száz gyermeknek vásárolnának új játékokat.

– A segítő szándék önkéntelenül is benne van az emberben, de arra nem gondoltam, hogy idén már a tizenegyedik kupát fogjuk szervezni. Megint került hozzánk néhány igen figyelemre méltó relikvia, amelyekre álmunkban sem gondoltuk volna. Ilyen ifjabb Ocskay Gábor mellvédője és korcsolyája, amelyeket a család ajánlott fel. Ezeknek a legjobb helyre kell kerülniük, és hasonlóan nemes célt kell szolgálniuk, mint az eddigi árveréseinken meghirdetett ereklyéknek – hangsúlyozta Horváth Péter a Fejér Megyei Hírlapnak.



Különlegesség például a Sallói Dánieltől kapott mez, amelyben az Egyesült Államokban játszik, de válogatott labdarúgók, kézilabdázók, valamint jégkorongozók azok, akik ellátják őket kellő számú tárgyi emlékkel.

– Nem is szeretnék külön neveket és klubokat kiemelni, mert tényleg az egész jégkorong-társadalom mellettünk áll, de ugyanezt mondhatom a női kézilabdázókról is. Tőlük is egyre több felajánlás érkezik, a DKKA játékosa, Farkas Johanna válogatott mezét adta nekünk, de az Alba Fehérvár és a Siófok szintén ajánlott fel relikviákat. Mára már mozgalommá vált, nagyon sokan tudnak rólunk, és szeretnének részesei lenni. A játékosok önállóan keresnek bennünket, felajánlanának különböző tárgyakat, amelyek az ő pályafutásukhoz kötődnek. A Bayern München labdarúgócsapatának teljes kerete által aláírt labdát is árverésre tudjuk bocsátani. Nagyon fontos számunkra, támogatóink és mi is lássuk, a vásárolt és gyűjtött adományok hová kerülnek, és ebben a Szegényeket Támogató Alapítvány hatalmas garanciát jelent.

Farkas mezére október 14-én 21 óráig lehet licitálni, az alapítvány közösségi oldalán található posztnál. A kikiáltási ár 20 ezer forintról indult, hétfőn 50 ezer forintnál járt a licitálás.