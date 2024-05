Az esemény honlapján így ajánlja műsorát Lakatos László. „Egyszer volt, hol nem volt, réges régen, vagyis nem is olyan régen, sőt, most is, a messzi-messzi Corvin sétány mellett, a nyolcadik kerület szívében, a Práter utcában élt egy család… Egy szent család, Lakatosék! Ha mese lenne az életem, valahogy így kezdeném, hát, de nem az! Gyerekként vannak álmaink, milyen lesz a családunk, a filmekben is láthatjuk, miként működhetnének a családok, de ez általában nem fedi a valóságot. Nálam legalábbis tuti nem!

...Harmincegy évesen már nekem is van saját családom, nem is akármilyen!

Egy asszony, a fiam, a nevelt fiam, és két kutya egy lift nélküli, negyedik emeleti negyvenkilenc négyzetméteres panellakásban. Mesékben, filmekben láttunk már famíliákat, most bemutatom nektek az enyémet és hogy hogyan is élünk a Szent Családommal.”