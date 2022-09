A heti góllövőbajnok azonban mégsem a két együttes közül került ki, hanem ezúttal az Adonyé a dicsőség, 8–0-s eredménnyel végződő otthoni diadalt arattak az LMSK-val szemben. A pontszerzés tükrében alaposan átalakult a tabella is. A Kislángnak két pont az előnye a Mezőfalva előtt, de szépen jön felfelé a Baracs, köszönhetően az utóbbi fordulókban mutatott kiegyensúlyozottabb teljesítménynek. Sikerével a Nagykarácsony négy helyet ugrott előre, és harmadikként várhatja a következő fordulót, amikor a mostanában mélyponton lévő Előszálláshoz látogat majd. Nagyot lépett az Adony is, a tizedik pozícióból katapultált a hetedikre. Az osztályújonc Beloiannisz öt kanyar után már az erős középmezőnyben harcolhat a pontokért.



Nagykarácsony–Káloz 7–0 (2–0)

Nagykarácsony: Turi – Fülöp, Kovács D. (Rácz 75.), Őri, Kovács R., Horváth, Mohácsi, Kőkuti, Berta, Éliás (Bakos 33.), Gábris (Gráczer 71.).

Gólszerző: Kovács R. (15., 55., 63., 87.), Gábris (19., 47.) Mohácsi (67.).

Az első félidőben szerényebb helyzetkihasználással csak kétgólos előnyre tett szert a hazai csapat. A vendégeknek voltak próbálkozásai, de igazi áttörést a meccs végéig nem értek el. A szünetet követően szinte sziporkázott a pályán a Nagykarácsony. Egymás után dolgozták ki a góllövő alkalmakat. Ezekből ugyan csak fele realizálódott, de öt így is bement.

A mindig optimista Mergl István edző a találkozó után így értékelt: – Megpróbálunk mindenhol jól futballozni, nemcsak otthon. Talán egy kicsit más lehet a hazai meccsek taktikája és hangulata is. Megyünk előre, és továbbra is komolyan veszünk minden ellenfelet.

A Mezőfalva nagyon közel volt a listavezető legyőzéséhez Fotók: Horváth László

Kisláng–KK Grain Kft.- Mezőfalva 3–3

Mezőfalva: Kovács, Sági II. J. (Csontos 80.), Balázs (Antal 80.), Sümegi, Kis, Török, Balogh D. (Czári 86.), Németh (Sági R. 86.), Kovács B., Kovács K., Villám.

Kiállítva: Kis (44.).

Gólszerző: Willerding (19.), Erdei (40.), Varga (94.), illetve Németh (35.) Kovács K. (47.), Sági II. József (72.).

– Fájó pontosztozkodás – mondta lapunknak a mérkőzésről Villám Balázs mezőfalvi edző.

– Az első félidei eredmény után, amit nagyon rossz játékkal ért el a csapat, sikerült megrázni magunkat, és valódi mezőfalvi erősséghez méltón javítottuk a találati arányt a javunkra. Hozzá kell tenni, hogy erősen véleményes második sárgát követően állították ki Kis Csabát. Így a második részben végig emberhátrányban küzdöttünk, de még így is mienk volt a mezőnyjáték. A felmutatott három perces hosszabbítást azonban ötig játszatta a mérkőzésvezető, és a Kisláng bőven a játék­időn túli, szögletből beadott labdával kiegyenlített. Az egy pont ettől függetlenül óriási fegyvertény a listavezető otthonában – tette hozzá.



Baracs–Aba Sárvíz 7–1 (1–0)

Baracs: Vaszócsik – Badi (Somodi 79.), Áldott (Dobrovitz 60.), Palkó, Takács (Nagy 73.), Deli (Fejes 79.), Balogh (Kirchner 73.), Hepp, Mészáros, Prókai, Huber.

Gólszerző: Balogh (12., 66.), Imre (46. öngól) Huber (58., 62.), Takács (72.), Prókai (90.), illetve Vitális (53.).

Az eseményeket Körmendi Zsolt baracsi edző írta le röviden: – Végre a helyzeteinket gólra tudtuk váltani. Akcióból és büntetőből is betaláltunk a kapuba. Jól játszottunk, és ennek is köszönhető a nagyszámú találat.



Beloiannisz–Előszállás 6–1 (2–0)

Előszállás: Nagy – Kovalovszky, Németh L., Béres, Czifra, Bognár (Kvárik 62.), Felföldi, Horváth (Németh F. 46.), Bozsoki (Kovács 69.), Reichardt, Csuka.

Gólszerző: Fülöp (34.), Schni­erer (45., 65.), Nebucz (54.), Molnár (82., 85.), illetve Czifra (67.).



Adony–LMSK 8–0 (2–0)

Adony: Rácz – Budai, Hodula, Bagóczki, Virág, Kaló, Tóth, Erdei (Boronyai 46.), Kőkuti (Bognár 66.), Tatár, Balogh.

Gólszerző: Hodula (9., 51.), Kaló (40., 65.), Boronyai (58.), Balogh (78., 83.,86.).

A Nagyvenyim a szünetben még döntetlenre állt Seregélyesen

Seregélyes–Nagyvenyim 3–1 (1–1)

Nagyvenyim: Németh – Kovács R. (Fazekas 36.), Török, Kovács D., Fodor, Eszes, Gászler (Wadolowski 66.), Jákli, Szabó, Fehér, Dorogi.

Gólszerző: Németh (44.), Deák (46.), Kű (50.), illetve Jákli (40.).

További eredmény Szabadbattyán–Polgárdi 0–3.

A bajnokság állása