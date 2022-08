A női K1 200 harmadik előfutamát megnyerte, így természetesen kvalifikálta magát a döntőbe. A fináléban is remekül teljesített: nagyon szoros befutó mellett a második helyet szerezte meg. A magyar bajnok Kiss Blanka lett.

Mint az elmúlt két nap során, ezúttal sem volt sok idő a pihenésre, hiszen Szellák Szabinát már pénteken 14 órára szólították a K1 5000 méteres döntőjére. A hosszú táv ellenére itt is roppant szorosra sikerült a befutó, hiszen a DKSE versenyzője mindössze 8 századmásodperccel maradt el a győztes Kiszli Vandától, a paksiak kajakosától.

Szellák Szabina tehát két bronz- és két ezüstéremmel zárta az idei szolnoki országos bajnokságot.

A kajak-kenu szezon azonban már ma folytatódik: Dunaújvárosban, a Kikötői-öbölben. A I. Wichmann Tamás Nemzetközi Regattán 9.30-tól öt nemzet összesen 22 klubja verseng majd két napon át.

A regatta fővédnöke a Kolonics György Alapítvány. A verseny az egyéni küzdelmeken túl csapatok közötti viadalt is jelent, amelynek eredményeként a három legjobban teljesítő csapat (a pontverseny első három helyezettje) különleges trófeát vihet haza emlékül. Spanyolországból, Ciprusról, Thaiföldről és Szlovákiából négy külföldi klub érkezik Dunaújvárosba, a hazai kajak-kenu sportot pedig 18 egyesület képvi­seli majd.

Az utánpótlás U10–U12-es korosztálytól egészen a master korcsoportig lesznek versenyek – a kajak-kenusok esetében négy számban (200 méter, 500 m, 200 m váltó, 500 m szabadidő). A sárkányhajósoknál a 10 és 20 fős hajók ­számára is rendeznek versenyt, a SUP-osok pedig két távon, 200 és 2000 méteren indulhatnak.