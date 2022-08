A magyar csapatot a hivatalos megnyitó előtti sajtótájékoztatón mutatták be. Szakács Bálint, a szervezőbizottság elnöke, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség ügyvezető igazgatója elmondta, minden készen áll az év legfontosabb utánpótlás-versenyére.

– A szervezőbizottság és az MKKSZ is rengeteget tett azért az elmúlt hónapokban, hogy most itt állhassunk. Köszönettel tartozunk Magyarország Kormányának és a szponzorainknak a belénk fektetett bizalmukért. Bízom abban, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, most is jó híre lesz a szegedi rendezésnek, és a versenyzők, illetve a szurkolók is felejthetetlen élményekkel térnek majd haza – idézte őt a szövetség honlapja.



Schmidt Gábor MKKSZ-elnök, helyettes államtitkár a megnyitón

Fotós: Karnok Csaba/Délmagyarország

Az MKKSZ elnöke, Schmidt Gábor – aki egyben a sportért felelős helyettes államtitkár – beszédében emlékeztetett: a legendás Maty-ér mind ez idáig három felnőtt és két utánpótlás-világbajnokságnak, illetve számos világkupának és Európa-bajnokságnak adott otthont. A szövetség első embere köszönetét fejezte ki Magyarország Kormányának, az ICF-nek és Szeged városának, de nem feledkezett meg a versenyzőkről sem. – Azok az álmaitok, amelyeket hosszú ideje szőttök, most beteljesedhetnek – emelte ki. Luciano Buonfiglio, a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség kincstárnoka kiemelte, megtiszteltetés számára, hogy a világ egyik legjobb kajak-kenu pályáján üdvözölheti a résztvevőket, majd ő is köszönetet mondott a megvalósulásban résztvevőknek.

Kenuban rekordot jelentő 29 magyar versenyzőnek szoríthatunk szerdától. Ebben a csapatban szerepel a Dunaújvárosi KSE kenusa, Slihoczki Ádám az U23-as korosztályban, aki szerdán délelőtt a roppant népes és erős mezőnyben volt érdekelt a C-2 500 méter előfutamaiban. Az új olimpiai távon az első helyet kellett volna megszerezni a közvetlen döntőbe jutáshoz, ami célja is volt Slihoczkinak és társának, Kollár Kristófnak. Azonban ez nem sikerült, a fiúk a fél távnál az ötödik helyen lapátoltak, utána emeltek a csapáson, és nagy hajrát nyitottak, de végül csak a kanadaiakat tudták megelőzni, így negyedikek lettek, az élen a kínaiak zártak.

Így a délutáni műsorban ismét jelenése volt a magyar párosnak, a középdöntőben az első három hely valamelyikén kellett zárni a döntőhöz. Ennek megfelelően kezdtek Ádámék, az élre álltak és fél távnál is ott haladtak. A hajrát nagyon megnyomta a spanyol és a cseh hajó is, végül előbbiek minimális különbséggel bejöttek Slihoczkiék elé, akik így is magabiztos továbbjutással várhatják a pénteki finálét.