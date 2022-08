Az újvárosiak a Paksi FC II elleni hazai idénynyitón elért döntetlent követően begyűjtötték mindhárom pontot az MTK Budapest II otthonában. Ezt követően a Magyar Kupában magabiztosan továbbjutottak a szintén harmadosztályú BKV Előre ellen. Tehát úgy látszik, kezd egyre jobb formába lendülni a gárda. A fővárosi zöld-fehérek ellen azonban nem lesz könnyű dolga Horváth Ferenc csapatának. A Fradi az első fordulóban hazai pályán 3–2-re verte az MTK Budapest második számú együttesét, majd egy fordulatos, gólzáporos mérkőzésen kikapott a Szolnoki MÁV FC vendégeként. Utóbbi találkozón már 3–1-re is vezetett, de a vége 4–3 lett a szolnokiak javára.

A ferencvárosiak összeállítását böngészve kiderül, hogy a rendkívül fiatal, tizenhat, illetve tizenhét éves gyerekek mellett, rutinos labdarúgók is szerepelnek a gárdában. Az első két forduló alapján gólgazdag találkozóra lehet számítani, hiszen a vendégek az eddigiek során hatszor találtak az ellenfelek kapujába, igaz ugyanennyi gólt is kaptak.

A forduló további mérkőzései: Kecskeméti TE II – Monor, Budapest Honvéd-MFA II – MTK Budapest II, Makó FC – Iváncsa KSE, ESMTK – Balassagyarmati VSE, Szekszárdi UFC – Újpest FC II, METON-FC Dabas SE – Ceglédi VSE, Hódmezővásárhelyi FC – PTE-PEAC, Majosi SE – Paksi FC II, Szolnoki MÁV FC – Bánk-Dalnoki LA.