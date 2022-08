Varga Arnoldot bizonyára nem kell bemutatnunk az újvárosi hokihíveknek. A 190 centi magasra nőtt bekk az utóbbi években alapembernek számított az Újpest védőszekciójában. Varga Dunaújvárosban nevelkedett, ám a MOL Ligában már a Fehérvári Titánok mezében mutatkozott be. Több szezont is játszott a fehérvári EBEL-csapatban, majd megfordult egy idény erejéig Debrecenben, az utóbbi szezonokban pedig lila-fehérben terelgette a pakkot.

– Megkerestek Dunaújvárosban, és nagyon megtetszett az a hosszabb távra szóló jövőkép, amelyet a klubvezetés felvázolt. Sok tehetséges és motivált fiatal van a keretben, mellettük jó pár már rutinosabb, érett játékos. Idő kell, hogy összecsiszolódjunk, de úgy érzem, és az eddig közösen elvégzett munka is azt mondatja velem, hogy van potenciál ebben a társaságban. A célunk, hogy lépésről lépésre egyre jobb és jobb eredményeket érjünk el – fogalmazott az Acélbikák hátvédje, akit arról is kérdeztünk, milyen a „finn modell”, azaz a Niko Eronen vezette szakmai stábbal dolgozni, és mit vár a szeptember közepén induló szezontól.

– Niko Eronen egy felkészült szakember, aki fiatal kora ellenére számos klubnál dolgozott már. Határozott elképzelése van a játékról, ennek megfelelően hozott magával játékosokat Finnországból is. A szezonnal kapcsolatban: nem kell minket alábecsülni, sőt... Ha sikerül kialakítani a megfelelő csapatkohéziót, és tartjuk magunkat az edző által elvárt struktúrához és taktikához, akkor nagyon jó eredményeket érhetünk el.

Dézsi Bence a válogatottmeghívóért is hajt

Fotós: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A nyáron érkezők táborát gyarapítja a 2000-es születésű Dézsi Bence, aki hosszú éveken át Székesfehérváron pallérozódott, számos korosztályos válogatottban is szerepelt, az Erste Liga 2021/2022-es kiírásában pedig 34 alkalommal lépett jégre az azóta megszűnt győri csapatban.

– Április végén, május elején keresett meg az edző Dunaújvárosból, hogy számítana rám. Szimpatikus volt, hogy az új csapat építésénél hazacsábítottak rutinos magyar hokisokat és jó ligában játszó külföldi fiatalokat is. Célom, hogy már a bajnokság elején elkapjam a fonalat, jöjjenek a gólok és ezzel párhuzamosan dunaújvárosi sikerek. Szeretnék újra meghívót kapni a magyar válogatottba is. Az elmúlt hetek alapján úgy érzem, hogy sikerült megtalálni a közös hangot a szakmai stábbal is. Konkrét bajnoki helyezésre nem tippelnék, nincs is sok értelme még így augusztusban. Mint minden csapatnál, az elsődleges célunk a „play off”, ott pedig minél tovább menetelni.