A rendezvényen először Mátyás Gábor a DKSE elnöke üdvözölte a sportolókat, vendégeket, köztük Dunaújváros MJV polgármesterét Pintér Tamást, a város alpolgármesterét Barta Endrét, Motyovszki Mátyást az Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság vezetőjét, Pintér Attila szakosztályvezetőt. Ezután a jelenlévők közösen megtekinthették a két sportoló videóra vett bajnoki mérkőzéseit, majd a nemzetközi versenyeken tapasztalt személyes élményeket, a mérkőzések részleteit. A birkózás, a felkészülés kulisszatitkait is megismerhettük a két kiváló birkózó hölgy tolmácsolásában. Mátyás Gábor a beszélgetés vezetése közben fontos célként említette, hogy minden sportoló a világversenyek, Európa-bajnokságok és hazai megmérettetések mellett az olimpiáról is álmodik. A DKSE szakosztályaiban folyó munka – ahogy az eddigi nemzetközi porondon elért eredmények is igazolják – garancia lehet ennek eléréséhez. A rendezvény legünnepélyesebb pillanataiban Pintér Tamás Dunaújváros polgármestere is gratulált Pupp Viktóriának és Nyikos Veronikának. A küzdeni akarásra, a „mindig győztesként hagyom el a szőnyeget” hozzáállásra buzdította a két élsportolót, valamint további jó és sikeres versenyzést kívánt. Az ünnepségen Pintér Attila szakosztályvezető volt a következő hozzászóló, aki méltatta a két versenyző eddig elért teljesítményét, az érmekért megtett úton való kitartást. Beszélt a tizenöt évvel ezelőtt a megkezdett egyesületi elképzelésről, melyben kihangsúlyozta, hogy a saját nevelésű és nem az idegenből importált versenyzőkkel álmodták meg elérni céljaikat. Külön öröm mindannyiuk számára, hogy már nemzetközi porondra is eljutottak, lerakták névjegyüket. A végszónál példaként állította a kollektíva elé Pupp Viktóriát és Nyikos Veronikát. Mátyás Gábor a rendezvény zárásául elmondta, milyen nagyszerű eredményeket ért el a DKSE az elmúlt években, ami példa értékű. Az öt szakosztálynál folyamatos az építkezés, a versenyzőkkel, az utánpótlással való foglalkozás. Nekik az a céljuk, hogy olyan versenyzőket neveljenek fel a felnőtt korosztályhoz, akik nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Később pedig Európa-bajnoki és világversenyeken szerepelhessenek – hallhattuk a személyes gratulációk előtt a DKSE elnökét.

A köszöntő alkalmával a két fiatal sportolót is kérdeztük életútról, versenyről, célokról.

- Pupp Viktória: A családi indíttatás és háttér meghatározó volt az eddigi teljesítmény elérésében. Az idő múlásával azért sokat komolyodik az ember és könnyebben dolgozza fel a külvilági ingereket. Szerencsére a sport és a tanulás jól összeegyeztethető, nem kell külön görcsölni egyiken sem. Természetesen a sport mellett fontosak az emberi kapcsolatok. Nemzetközi versenyek alkalmával is nagyon jó a csapat hangulata, segítjük egymást, sok mindent megbeszélünk.

- Nyikos Veronika: Tíz éves koromban letévedtem az enyingi birkózó terembe, ahol megszeretve a birkózó sportot, hamarosan kinőttem a korosztályt. Utána Dunaújvárosban folytattam Kiss Károly irányításával. Vele azóta is tartjuk a kapcsolatot. Jelenleg a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia keretén belül versenyzem. Edzőm viszont most az olasz Diletta Giampiccolo.

A Dunaújvárosi Hírlap részéről gratulálunk és további hazai, valamint nemzetközi sikereket kívánunk Pupp Viktóriának és Nyikos Veronikának!