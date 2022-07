Két héttel a birminghami Világjátékok után, csütörtökön megkezdődött az idei Európa-bajnokság a kajak-kenu maraton szakág számára. A dániai Silkeborgban a felnőttek mellett U23 és ifjúsági korosztályban is osztanak érmeket. A magyar csapatban a DKSE két sportolója, Kulcsár Dorina és Máthé Krisztián szerepel, mindketten egyből érdekeltek is voltak a nyitónapon.

Kulcsár Dorina a rövid körös számmal – 3,4 kilométer – kezdett, és a délután rendezett döntőben a 8. helyen ért célba 22:15.56-os időeredménnyel, megelőzve a másik magyar kenust, a 9. pozícióban záró Bonyai Reginát. Az Európa-bajnoki elsőséget a toronymagas esélyes ukrán Liudmyla Babak szerezte meg.

A férfi kajakosoknál szintén a rövid körös verseny volt a nap főszáma. Máthé Krisztián a délelőtti előfutamban a 8. helyen végzett, így kvalifikálta magát a délutáni fináléra, honfitársával, Boros Adriánnal egyetemben.

Amint arra előzetesen is számítani lehetett, a döntő a hazaiak klasszisa Mads Pedersen és az olasz Ivan Alonso párharcát hozta. A táv második felében aztán a dán elhúzott riválisától, és magabiztosan szerezte meg az aranyérmet. A DKSE kajakozója a 18. helyen fejezte meg a versenyt, a másik magyar, Boros Adrián a 10. lett.

Kulcsár Dorina és Máthé Krisztián legközelebb szombaton szállnak majd vízre egyesben, a hosszútávú versenyeken.