A fehérvári nevelésű fiatal játékos a Titánokkal mutatkozott be az Erste Ligában (2018), majd három év után Győrben folytatta karrierjét, ahol igazi alapemberré sikerült válnia. Most ő is Dunaújváros mellett tette le a voksát.

Vas Márk a legutóbbi szezont Győrben töltötte Fotó: DAB

– Tudjuk, hisszük, hogy Márk személyével és tudásával segítségére lesz védelmünknek, és az Acélbikák most megújuló, fiatal, de sikerre éhes együttesének – olvasható a DAB honlapján.

A 188 centiméteres, 84 ­kilogrammos bekk jászbe­rényi születésű, de az U16-os korosztályban már Székesfehérváron játszott. A Fehérvár AV19 együtteseiben pályára lépett az EBEL ifjúsági és junior bajnokságában is. A Volánnal mindkét korcsoportban bajnok volt az osztrák bázisú nemzetközi sorozatban. Tagja volt a magyar ifjúsági és juniorválogatottnak is. Az EBEL utódjában, az ICEHL-ben tizenkét mérkőzésen korcsolyázott jégre. Az Erste Ligában 141 mérkőzést játszott a Fehérvári Titánok valamint az UNI Győri ETO színeiben.

A DAB eddig öt finn légióst igazolt, hazahívták a dunaújvárosi nevelésű Varga Arnoldot, most pedig Vas Márk érkezett Győrből.