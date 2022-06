A Mr. Spirit díj annak jár, aki a jégkorong iránt a leginkább elkötelezett, aki a legjobban példázza a sportemberi magatartást, az elhivatottságot és az alázatosságot, aki nem feltétlenül a statisztikai mutatóival, hanem a hozzáállásával és a munkavégzésével tűnik ki. Az elismerést ezúttal az ugyancsak dunaújvárosi nevelésű Hetényi Zoltán, a DEAC kapusa kapta. Életvitelét maximálisan és profizmussal rendeli a sportkarrier alá, és példamutató abban is, hogy a Debreceni Egyetem vadgazdálkodás mérnöki szakának hallgatója, a tanulmányait a meccsek és edzések mellett is teljes odaadással végzi.

A legjobb csatárnak járó, ifj. Ocskay Gáborról elnevezett díjat az előző évhez hasonlóan ezúttal is a szintén dunaújvárosi Erdély Csanád vehette át.

Idén negyedszer adták át a Kéri Rudolf-emlékdíjat, amellyel azokat jutalmazzák, akik sokat tesznek a sportágért. A győztes Tornyi Gábor, a Vasas és a női válogatott felszerelésmenedzsere lett. Kéri Rudi ízig-vérig dunaújvárosi lokálpatrióta volt, itthon az első felszerelésmenedzser.