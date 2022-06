Megírtuk, hogy pünkösdhétfőn ismét megrendezi nagyszabású Dunaföldvár–Bölcske ingyenes bringatúráját a megalakulásának tizenötödik évfordulóját ünneplő Holler UNFC sport­egyesület.

A tizenöt kilométeres tekerés 10 órakor indul a földvári focipályáról a bölcskei horgásztanya és kajak-kenu pontra, majd vissza, ami után tombolasorsolás lesz sok értékes nyereménnyel – három kerékpár is gazdára talál –, lángos, habparti is várja a résztvevőket. Akik között a szervezők bejelentése alapján egy ismert sportoló is lesz, a jelenleg Pakson futballozó huszonötszörös válogatott Böde Dániel.

A bringatúrára szombatig lehet regisztrálni, a jelentkezési lapokat ma 9–11 óra között személyesen lehet leadni a dunaföldvári focipályán. Ez letölthető a www.dunafoldvarbolcskebringatura.hu weboldalról.