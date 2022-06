Pénteken öt éve és egy hónapja volt, hogy július 24-én több ezren voltunk nagyon szomorúak a Hajós uszodában, amikor a 2017-es vb-n a negyeddöntőben kikapott a válogatott Kanadától, ami hatalmas csalódást jelentett. Most a csoportkör zárásaként találkoztunk velünk, és mindenképpen nyerniük kellett a lányoknak ahhoz, hogy könnyűvé tegyék maguknak a vasárnapi nyolcaddöntőt.

Ugyanis a kvartett másodikja a nem éppen félelmetes hírben álló Argentínával találkozott, viszont a harmadik a valóban annak mondható Hollandiával. Nekünk csak a győzelem volt jó, ezzel szemben Kanadának már egy döntetlen is második helyet ért volna. Bíró Attila szövetségi kapitány nem számított könnyű meccsre, de bízva csapatában, tudta, hogy meg tudják oldani ezt a feladatot a játékosok.

S ha már a lányokat említjük, a dunaújvárosi kvartettet jó ismerőst köszönthetett már a délelőtti edzés során a parton, a DFVE vízilabdaklubja mellett dolgozó egészségügyi szakembert, Slett Ferencet, aki ezúttal az OMSZ színeiben volt szolgálatban a Hajós uszodában pénteken. A mentőtiszt egyébként számos dunaújvárosi sport- és közösségi eseményen is közreműködik, illetve más csapatoknál is dolgozik, így nem csak a Fabó Éva Sportuszodában találkozhatunk vele. A medencében este aztán 5–4 volt az ismerősök aránya a kanadaiak javára, az öt évvel ezelőtti csapatokból ennyien maradtak a mostani vb-re. Ezzel a „győzelemmel” legyenek boldogok ők, a meccs utánival meg mi – szögezhettük le a statisztika után, ami aztán így is lett, mert kiváló játékkal 11–7-re nyertünk.

A Kanada elleni meccsen Slett Ferenc is közreműködött, utána készült a győztesekkel a fotó

Bíró Attila a győzelemről azt mondta, a kanadai csapat többször, így az olaszok ellen is megmutatta, hogy mennyire erős és nehéz ellene vízilabdázni. Elöl és hátul is sokkal jobban játszottak, mint múlt héten szerdán.

– Megszoktuk a játékvezetést is, jobban alkalmazkodtunk ahhoz a felfogáshoz, ami ezen a tornán jellemző lesz. A folytatásban Argentína nem lehet akadály, nem futballban játszunk ellene – fogalmazott. S azt is elárulta a vasárnapi mérkőzés kezdete előtt, hogy akik az elmúlt meccseken kevesebb szerepet kaptak, vagy kipontozódtak, most több lehetőségre számíthatnak. Továbbá a kisebb sérüléseket összeszedett játékosok sem lesznek annyit a vízben.

– Ezeket most meg lehet tenni, de továbbra is Ausztráliára készülünk – szögezte le a szakvezető.

Egyébként péntekre tovább fokozódott a hangulat, miután a „fekete sereg”, a Carpathian Brigade megérkezett a lelátókra. Nos, ezúttal nem volt szükség az elemi erejű buzdításra, a közönség is amolyan matinéra készülhetett, na és arra, hogy a vérnyomása senkinek nem fog az egekbe szökni.

Erről gyorsan gondoskodtak a lányok, különösen, amikor Gurisatti a sapkaszámának megfelelő gólt lőtte 4–0- ra módosítva az állást. Egyébként a két fél történelmének első hivatalos meccsén az ellenfél szimpatikusan és tudatosan próbált vízilabdázni, bizony Ganglt is nem egy védéssel mozgatták meg. Persze már az első perctől látszott az osztálykülönbség a felek között, az argentin lányok amatőrként, munka és tanulás mellett sportolnak. A dél-amerikaiak ennek ellenére a lehető legtöbbet próbálták kihozni a meccsből, nem ölték az időt és alibiztek, hanem minél több gólt akartak dobni az olimpiai bronzérmesnek. Ez pedig a magyar csapat javát is szolgálta, hogy nem csak egy fürdőzésre kellett beugrani a medencébe. Arról nem is beszélve, hogy az önbizalmaknak

A találkozó legjobbjának a hat lövésből öt gólt szerző Gurisatti Grétát választották, aki a Benedek Tiborról elnevezett díjat vehette át.

MAGYARORSZÁG – ARGENTÍNA 23–6 (4–0, 7–2, 6–3, 6–1)

Magyarország: Gangl – Szilágyi 4, Vályi 3, Mahieu, Keszthelyi-Nagy 2, Rybanska 2, Faragó 3. Csere: Magyari (kapus), Gurisatti 5, Máté 2, Parkes, Garda 1, Leimeter 1. További nyolcaddöntős eredmények: Kanada – Hollandia 7–10, Új-Zéland – Franciaország 13–14, Kazahsztán - Spanyolország 1–14.

A folytatásban kedden 21 órakor azzal az Ausztráliával találkozunk, amellyel a vb előtt közösen edzőtáborozott Veszprémben a csapat. Következő ellenfelünk játékosai egy ideig kint voltak a vasárnapi a találkozón, de nyilván nem e mérkőzés alapján készülnek fel belőlünk. A többi negyeddöntő párosítása: Egyesült Államok – Spanyolország, Olaszország – Franciaország, Görögország – Hollandia.