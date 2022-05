Gárdony-Pázmánd U22 – DKKA U22 20–21 (10–11)

DKKA: Bakos, Bartók (kapusok), Dobos, Georgijev, Kecskés 2, Kiss 5 (3), Agócs 1, Sztanó 2, Bereczki, Gajdos 1, Csiszár 1, Graffy 6, Korozmán 1, Kovács 2, Konyecsni, Mikó. Edző: Kovács István.

Fordulatos volt az első félidő, hiszen hol a gárdonyiak, hol a dunaújvárosiak vezettek, kihasználva a másik hibáit. A szünetet követően is szoros, izgalmas volt a meccs, a 35. percben 14–13 után a DKKA fordított és ment el kettővel. A következő húsz percben a gólszerzéssel mindkét fél hadilábon állt, öt perccel a lefújás előtt érték utol az újvárosiakat a hazaiak, 19–19-nél. Ekkor Sztanó talált be, majd megint percekre befagyott az eredmény, Süle negyven másodperccel a vége előtt egalizált. Ám erre is volt válasz Kecskés révén, aztán az utolsó pillanatban Szűcs a kapufát találta el, ezzel pedig a Kohász megszerezte a győzelmet.

A délnyugati csoportot a PEAC nyerte meg 42 ponttal, a Szekszárd (34) és a Nagyatád (31) előtt, negyedik lett az Alba Fehérvár (29), ötödik pedig a DKKA (27).