Különleges csapat ez a zalai alakulat. A Sárvár után a legtöbb (5) ponttal csúszott le az alsóházba, ahol volt egy időszak, amikor a leendő elsőnek tippeltük. Aztán jöttek a meglepő eredmények, és most nálunk egy érdekes megnyilvánulása. Már elmúlt este háromnegyed hét, amikor landoltak a sportolók az egyetem parkolójában hétfőn, de bárkivel előfordulhat egy kis késés, még ha a meccs is csúszik miatta.



A másik meglepetés a bemelegítéskor érte a jelenlévőket, amikor megláttuk, hogy mindössze egy cserejátékossal érkeztek. Igaz elhozták magukkal a másodosztály legrangosabb szakmai igazgatóját, Várhidi Pétert, akiről lenne mit elismerően írni. Ő aztán csak egy pillantást vetve a pályán lévő létszámkülönbségre, lakonikusan csak annyit mondott, hogy ma nem ők győznek.

Ezt volt is mire alapozni, hiszen a Dunaújváros Futsal az elmúlt időszak legütőképesebb gárdáját kiállítva, sikerre éhesen melegített, és várta a jelet a sporitól. A kezdés előtt nem valószínű, hogy megfordult a fejükben, szeptembertől ezzel a kerettel játszva, már vissza is kerülhettek volna az első osztályba…



Dunaújváros Futsal – Nagykanizsa 10–0 (3–0)

DF: Cseresnyés – Csányi, Ivacs, Boldizsár, Godslove. Csere: Bán (kapus), Tóth, Perjési, Gubits, Kovács, Szili, Villám, Németh, Kiss.

Ami pedig a mérkőzést illeti, Kovács, Boldizsár, Villám a góljaikkal „lerendezték” az első félidőt. Perjési és Millei, az ellenfelek gyerekes kakaskodásukkal és „ütésváltásukkal” pedig maguk részéről az egész meccset a 19. percben. A kettős kiállítás ugyanis elvette az ízét a továbbiaknak. Addig legalább a Kanizsának volt egy kis sansza a kisebb verésre, de mit lehet kezdeni az egy sorral kiállókkal?

Tóth Árpád akcióban, mögötte a tízből egy gólt szerző Gubits Zoltán Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A szünet után a hazai csapat becsületére legyen mondva, megrázták magukat és tucatnyi ziccer túlkombinálása mellett Godslove, Kiss, Kovács, Csányi, Ivacs, aztán újra Kiss és Gubits alaposan megszórták a vendégeiket. Mondhatnánk, hogy ez volt a dolguk, de a jó formában és összeállításban lévő hazaiak megérdemelték volna, hogy egy „igazi”, teljes csapat ellen is megmutassák a tudásukat. A megállás nélküli vágtájuk azonban így is dicséretes. Azt is el kell ismerni, hogy a szárnyaszegett Nagykanizsa még ebben a helyzetben is képes volt zavarba hozó megoldásokra.



További eredmények: PTE PEAC – BAK 9–1, Szigetszentmiklós – Sárvár 2–3. Az állás: Sárvár 23, 2. PTE PEAC 23, 3. Nagykanizsa 14, 4. Dunaújváros 14, 5. BAK 13, 6. Szigetszentmiklós 4.