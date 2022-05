Mielőtt a világbajnoki rajtról szólnánk, az orosz–ukrán háborús helyzet a nemzetközi motorcsónaksportot is elérte. A nemzetközi szövetség a közelmúltban ugyanis az alábbi döntést hozta.



„A Nemzetközi Motorcsónak Szövetség (UIM) végrehajtó bizottsága megvizsgálta az ukrajnai katonai invázió okozta helyzetet. Az UIM EXCO tagjai döbbenetüket fejezték ki a szuverén állam ellen tett könyörtelen kezdeményezés miatt. Hangsúlyozták, hogy az UIM határozottan elítél minden, civilek ellen elkövetett erőszakos cselekményt, és megerősíti szolidaritását az ukrán lakossággal. Az UIM EXCO úgy döntött, hogy további értesítésig nem hív meg orosz és fehérorosz sportolókat és tisztségviselőket, és nem engedélyezi részvételüket az UIM fennhatósága alatt világszerte szervezett nemzetközi motorcsónakos versenyeken.”.

No, erről ennyit! De nézzük meg, hogy is áll Bodor Péter a világbajnoki rajt előtt, hiszen a januári beszélgetésünkkor elmondta, nem biztos, hogy rajthoz tud állni, anyagi gondok miatt. És feltette a kérdést: a világbajnoki címek megszerezésén túl, mit kell még tennie azért, ne legyen bizonytalan az, hogy a nemzetközi viadalokon rajthoz állhasson.

Bodor Péter a múlt heti dunaújvárosi tesztelésen, ami alatt sokat tapasztaltak Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

– Nem alakult ki a teljes anyagi háttér, de el tudunk indulni a vébén, és most ezt is nagy dolognak tartom. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy támogatóink kitartottak mellettünk, amit nagyon köszönünk. Az viszont bizonytalan, hogy be tudjuk-e fejezni a szezont. F-250-es kategóriában indulok, a címvédés a célom. Két teszten túljutottunk, javult a technikánk, de az első futamig nem tudjuk megállapítani, ez mire elegendő, hiszen valószínűleg a többiek, az ellenfeleim is fejlődtek. A múlt heti, dunaújvárosi tesztelés elsősorban elektronikai hibákra hívta fel a figyelmet, sokat tapasztaltunk – nyilatkozta lapunknak Csehországból Bodor Péter.

Közgyűlést rendeznek Dunaújvárosban, beolvad a szövetség - A Magyar Motoros Vízisport Szövetség és a Magyar Motorcsónak Szövetség május 26-án, csütörtökön, 18 órakor rendezi meg évi rendes közgyűlését, amelynek helyszíne a dunaújvárosi Klub Hotel lesz. A napirendek között szerepel egyebek között a 2021. évi elnökségi szakmai, pénzügyi, gazdasági beszámoló és a kiegészítő melléklet elfogadása. A felügyelőbizottság beszámolójának elfogadása, a 2021. évi mérleg megállapítása. A 2022. évi szakmai, pénzügyi, gazdasági terv, a 2022. díjtételtervezet előterjesztése és jóváhagyása. Valamint a Magyar Motorcsónak Szövetség beolvadása a Magyar Motoros Vízisport Szövetségbe, annak végleges anyagainak elfogadása.