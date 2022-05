Kinek lesz jó ez a mérkőzés? Nyilván annak, aki megnyeri, de még akkor sem kell a kardjukba dőlniük, amennyiben döntetlenre végeznek a felek.

A harmadik helyen álló hazaiak ebben az esetben tartani tudnák előnyüket a Nagykanizsa előtt (jelenleg három ponttal és egy helyezéssel előzik őket) és változatlanul kacérkodhatnának a dobogó alsó fokával. Az pedig már egy jó befektetés lenne a következő szezonra tervezett – szponzor-meghódító – terveikre.



Villám Balázs (b) is pályára lépett legutóbb a csapatban, a gólt a mögötte álló Ivacs lőtte Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Az ötödik, utolsó előtti Dunaújváros csapata lassan hozzáedződik a döntetlenekhez, és még az is lehet, így is stabilan bent marad a másodosztályban. Szinte észrevétlenül változott a helyzete, hiszen ma már nem a Szigetszentmiklós az igazi riválisa, hanem a szezon legkínosabb, futsalpályára nem való botrányával is jeleskedő Nagykanizsa, amely hétfőn alaposan – 10–2-re – döngette el a mostani ellenfelét. A zalaiak jelenleg három pont előnyben vannak az újvárosiak előtt. Most aztán (szigorúan szurkolói szívvel) sóhajtozhatunk a durván egy hónappal ezelőtti hazai meccsért, amit szinte ajándékba kaptak a vendégek.



A BAK a rájátszás meglepetéscsapata, hiszen mindössze egy hozott ponttal is bennmaradó pozícióba verekedte föl magát. Miért is? Erősített. Nem a latin világból hozott sztárokkal, hanem sok vihart látott hazai „öregekkel”, akik kipasszolják az ellenfelet, és beverik a tuti helyzeteket. Viszont az egy sorral hosszabb kispaddal kiálló ellenfél szétrohanta őket, és a második félidőre elfogytak.

Mit is tud a Dunaújváros Futsal? Megújult. Erősített. Ma már az NB II. legütősebb csapatával dicsekedhetnének. Ebben a garnitúrában kell legyen akkora büszkeség, hogy mától ezt a pályán az elért eredményével is igazolni tudja. Menni fog? Mese nincs, menni kell a dolognak!



Facskó József, a csapat edzője szerint: – Most már el kell kezdenünk a fölzárkózást. Nem kérdés, hogy a pontokért megyünk oda. Az, milyen létszámban és mentalitással érkezünk, az majd csak akkor és ott derül ki.

Az alsóház állása: 1. PTE-PEAC 20 pont (6 hozott), 2. Sárvár 17 (7), 3. BAK 13 (1), 4. Nagykanizsa 11 (5), 5. Dunaújváros 8 (3), 6. Szigetszentmiklós 4 (3).