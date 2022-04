UVSE – DFVE 18-17 Bü. (2-4, 3-3, 2-2, 4-2, 7-6 )

Dunaújváros: Maczkó – Szilágyi 4, Gurisatti 6, Horváth 2, Mahieu, Szabó, Garda 3. Cserék: Sajben, Pál, Szellák 1. Mucsy 1. Vezetőedző: Mihók Attila

Az UVSE gólszerzői: Faragó 7, Mácsai 3, Keszthelyi 3, Peresztegi 2, Szegedi 2. Rybanska 1.

I. negyed

Garda Krisztina ott folytatta, ahol szerdán este abbahagyta, távoli lövésébe ugyan belekapott Rybanska, ám ez megtréfálta Magyarit (0-1). Gyorsan egyenlített az UVSE, Faragó zárt le egy gyors lefordulást (1-1). Szilágyi maradt egyedül a kapuval szemben és okosan pattintott a hazaiak hálójába középtávolról (1-2). Második előnyét már kihasználta az Újpest, Mácsait találták meg a falban és ő nem is hibázott (2-2). Gurisatti először vállalkozott, örömünkre sikerrel, harmadik akciógóljával ismét vezetett az Újváros (2-3). Sőt, Gurisatti gyorsan duplázott egy előnyös helyzetet váltott gólra éles szögből, Magyari tehetetlen volt (2-4). Az első negyedben a vendégek akarata érvényesült inkább, megérdemelten fordult kétgólos előnnyel a trónkövetelő.

II. negyed

Jó védekezés után Horváth Brigitta szép egyéni akció végén növelte a DFVE előnyét (2-5), Rybanska azonban gyorsan kihasználta a hazaiak újabb előnyét (3-5). Többszöri kontrafaultok és le-föl úszkálás után Gurisatti úszott meg és magabiztosan fejezte be a ziccert (3-6). Ám nem örülhettünk sokáig, hiszen a menetrendszerűen érkező hazai emberelőny ismét gólt eredményezett, Faragó volt a végrehajtó (4-6). Gurisatti kedvét ez sem szedte és negyedszer is betalált Magyarinak (4-7). Garda megállította a kapura törő Keszthelyit, ám a válogatott klasszis kihagyta a büntetőt. Ami nem ment ötméteresből, az összejött kettős előnyből, itt már nem tévesztett célt Keszthelyi (5-7). Maczkó Illa elkapta vonalat, kétszer is bravúrral hárított. A negyed utolsó támadását a DFVE vezethette, ám az eredmény már nem változott.

III. negyed

Egy gólra felzárkózott az Újpest, Peresztegi lőtte ki a hosszú felsőt (6-7). Mahieu és Rybanska párosa mehetett ki egy kis pihenőre és Peresztegit is kitessékelték a játékvezetők, így a 5-4-ben támadhattak az újvárosiak Mihók Attila időkérést követően, Gurisatti pedig megfogadta az edzői intelmeket és ötödik góljával ismét kettővel vezettek a vendégek. Egy kontrát követően Horváth Brigitta úszott meg és okosan kiharcolta az ötméterest, Garda pedig nem hibázott (6-9). A túloldalon Keszthelyi hitette el mindenkivel, hogy lőni fog, ám passzolt és Faragó mínusz kettőre hozta fel az övéit (7-9). Huszonnégy másodperccel a vége előtt a hazaiak kaptak egy fórt, e lehetőség azonban kihasználatlan maradt.

IV. negyed

Szegedi góljával indult a záró negyed (8-9). Kicsit megakadt a támadásban a Dunaújváros, az Újpest pedig komoly energiákat mozgósított az egyenlítésért. Faragó bombájával ez sikerült is (9-9). A némileg beakadt DFVE-szekeret Horváth Brigitta lökte tovább, előnyből (9-10). Faragó Kamilla ellen azonban továbbra sem találták az ellenszert, ismét ő egyenlített (10-10). Szilágyi sem akart kimaradni a buliból. Elhajolva lőtte ki a hosszút (10-11). Az UVSE eltékozolt egy előnyt, a fordulásból végleg kiszórták Szücs Gabriellát. Mihók Attila ismét időt kért, ezúttal a remélt gól szempontjából eredménytelenül. Mindkét csapat tovább fogyatkozott: Horváth és Rybanska hagyta el medencét. Magasabb fordulatszámra kapcsolat a vízi pankrációval egybekötött úszóverseny, egyre fokozódó izgalmakkal. Az utolsó percre egygólos előnnyel fordultak a felek. Tizenhat másodperccel a rendes játékidő előtt Keszthelyi a szélről egyenlített (11-11). A végén még Mucsy lövését hárította Magyari így jöhettek a büntetők.

Az első körben Faragó és Szilágyi sem hibázott, hasonlóan hatékonynak bizonyult Mácsai és Garda is. Így folytatta Keszthelyi és Szellák is. Szegedi és Mucsy sziintén magabiztos volt, csakúgy mint Peresztegi és Gurisatti párosa is. A hatodik pár sem hozott döntést, Mihók Attila pedig kapust cserélt, ám Mácsait ez nem zavarta meg. Garda lövését azonban kifejelte Magyari, így az UVSE kezdte győzelemmel a bajnoki finálét.

A mérkőzés nagy részében remekül játszott a Dunaújváros, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a rendes játékidőben egyszer sem vezettek a hazaiak. A Fortuna most azonban a címvédőnek kedvezett. Folytatás csütörtökön 16.45-től a Tüske uszodában.