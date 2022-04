A kereskedelmi iskola harmincnégy, a Széchenyi gimnázium hat, a Rudas négy, a Dunaferr három, illetve a Lorántffy iskola egy versenyzője állt rajthoz a megmérettetésen.

A kereskedelmi iskola második helyen végzett csapata az V. korcsoportban Fotók: Kohán Árpádné

Kohán Árpádné, az MLTSZ Dunaújváros Gárdonyi edzőjének lapunkhoz eljuttatott tájékoztatása szerint gyakorlottságban nagyon eltérő volt a mezőny, de küzdeni akarásban mindenki a maximumot teljesítette. A pálya mellett rajta kívül a további kísérő testnevelők, edzők támogatták tanítványaikat: Horváth Edina (kereskedelmi), Balogh Dávid (Széchenyi), Csizmadia Kornél (Dunaferr).

A Rudas gárdája is felállhatott a dobogó harmadik fokára a VI. korcsoportban

– A nap előrehaladtával pedig egyre technikásabb játékot mutattak versenyzőink. A végén pedig több dunaújvárosi játékosnak is tapsolhattunk az eredményhirdetéskor. A legeredményesebb versenyző Sin Viktória lett a Rudasból, aki a VI-os korcsoport egyéni és csapatversenyében is bronzérmes lett. Nagyon ígéretes teljesítmény Kattári Dávid (Dunaferr) egyéni harmadik helyezése is. Ő rendszeres résztvevője a korcsoportos versenyeknek, s már a felnőttek számára rendezett bajnokságokon is indul. Kitartó munkával további szép sikerek várhatók tőle – értékelt a szakedző.

Kattári Dávid

A dobogós helyezések.

V. kcs. egyéni: 3. Kattári Dávid (Dunaferr).

V. kcs. csapatverseny: 2. Almási Kíra Antónia, Csenki Sára, Patlók Darina (kereskedelmi).

V. kcs. csapatverseny: 3. Horváth Melina Magdolna, Nyári Hanna, Varga Vivien (kereskedelmi).

VI. kcs. csapatverseny: 3. Hanzi Dorottya, Pottondi Judit, Simon Szabina, Sin Viktória (Rudas).

VI. kcs. egyéni: 3. Sin Viktória (Rudas).



Sin Viktória, a legeredményesebb

Kohán Árpádné megjegyezte, az érmet érő versengések mellett többen is voltak, akik nagyon szép játékkal a dobogó közelében végeztek, s egyéniben csak a négy közé jutásért rendezett mérkőzések során estek ki.

V. kcs. egyéni: 5. Csenki Sára (kereskedelmi).

VI. kcs. egyéni: 5. Virág Viktória (kereskedelmi).

VI. korcsoport egyéni: 6. Lőrincz Laura Nikolett (kereskedelmi).

Ugyanígy a csapatversenyekben is voltak a dobogó közelében záró újvárosi csapatok.

V. kcs.: 5. Gódány Bálint Milán, Lednecki Patrik Balázs, Sinka Zsombor (kereskedelmi).

VI. kcs.: 6. Bozár János Rajmund, Kattári Dávid, Kovács Krisztián (Dunaferr).

VI. kcs.: 5. Jávorszky Petra, Lőrincz Laura Nikolett, Virág Viktória (kereskedelmi).



– Minden dunaújvárosi versenyző elismerésre méltón játszott. További gyakorlással jövőre még jobb eredményre számíthatunk. Ennek egyik lehetősége a május 14-én városunkban rendezendő negyedik nyílt bajnokság. Erre a versenyre is két évet kellett várnunk, de bízunk benne, nem törte meg az érdeklődők lelkesedését, és ismét jönni fognak játszani – tette hozzá az edző.