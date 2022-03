Ami a többi, körzetünkhöz tartozó csapatok mérkőzését illeti, például a Baracs otthon hat góllal indította a szezont a Szabadbattyánnal szemben. Az Előszállás szintén hazai környezetben példás játékkal verte négy találattal az Aba csapatát. A Nagykarácsony pedig Polgárdiból tért haza győzelemmel.

Nagyvenyim – Vajta 0–2 (0–1)

Nagyvenyim: Szikszai – Józsa (Dorogi 64. p.), Klein, Kiss (Fekete 87.), Ferencz, Kovács, Tóth, Németh (Ráthgéber 46.), Pap, Kis (Kulcsár 85.), Török.

Már az első félidőben nagy nyomás nehezedett a hazai csapatra, de gólt csak a 34. percben kaptak, amikor Fehér Mihály kotorta be a vezető vajtai találatot. A gól után ráadásul tizenegyeshez is jutottak, azonban Szikszai Áron remek ütemben hárította a büntetőt. A szünet után továbbra is fölényben voltak a vendégek, de azért a Nagyvenyimnek is voltak gólreményes helyzetei. Ám ezekből nem sikerült betalálniuk, s végül Rezicska lőtt újabb vajtai találatot.

Kis Norbert nagyvenyimi csapatkapitány és edző büszke a fiúkra a helytállásért

Kis Norbert, Nagyvenyim: – A listavezetővel szemben nem rossz eredmény ez. Sőt, sikerült meglepnünk ellenfelünket, mivel az első húsz percben azt játszottunk, amit akartunk. Sajnos a lehetőségeinket nem tudtuk kihasználni, ám büszkeségünk, hogy négy ifikorú játékosunk is helytállt a meccsen.

Gróf András, Vajta: – A kis méretű pálya kevésbé fekszik együttesünknek. Ráadásul ezúttal rosszul, pontatlanul is játszottunk, hiszen a bőséges helyzeteinket nem érvényesítettük. Ellenfelünk taktikusan gazdálkodott az erejével.

A Mezőfalva helyenként kemény csatában tartotta otthon a három pontot Fotók: Horváth László

Mezőfalva – Seregélyes 2–0 (1–0)

Mezőfalva: Kovács – Balázs, Sümegi, Török, Balogh D., Balogh I. (Czári 69.), Bakos (Deli 82.), Boros, Pribék, Kovács (Kis 83.), Sági.

Egyperces néma főhajtással kezdődött a találkozó. A napokban elhunyt mezőfalvi törzs­szurkolókra, Móricz Gáborra és Kvíz Jánosra emlékeztek a jelenlévők. A játékrész első félidejében a hazaiak támadtak többet. A 39. percben Török passzát középen Bakos Patrik csípte el, és szerzett vezetést. A pihenőt követően ismét a Mezőfalva uralta a mezőnyt, ennek ellenére a Seregélyes jutott büntetőhöz, amit Zsilovics értékesített. A továbbiakban is Bakos János legénysége irányított, de akadtak veszélyes kontrák a vendégek részéről is. A 91. percben aztán Boros Benjamin a kapu előtt kapott remek labdát, és fejesével eldőlt a találkozó. Összességében a Mezőfalva megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Bakos János, Mezőfalva: – Nehezen találtuk az ellentaktikát, hiszen a Seregélyes próbálta gól nélkül megúszni a meccset, és ehhez igazította a játékát is. Megszenvedtünk, de örülünk a győzelemnek, amit két törzsszurkolónk emlékének ajánlunk.

Dezső Péter, Seregélyes: – Voltak jó helyzeteink, ezeket nem lett volna szabad kihagyni. Fiatal a gárda, most így jött ki a lépés.

Baracs – Szabadbattyán 6–2 (4–1)

Baracs: Vaszócsik (Szabó 80.) – Hepp, Salamon (Balázs 72.), Szurma (Fejes 77.), Balogh, Takács, Mészáros S., Badi, Princes (Mészáros Á. 70.), Huber, Nagy.

Gólszerző: Princes (3.), Balogh (22.), Huber (32.), Szurma (35., 69.), Mészáros (72.), illetve Pájer (37.), Zsidó (85.).

A szünetre már komoly vezetéssel ment a Baracs. A második félidőben a felerősödő vendéghelyzetek mellett két góllal növelte előnyét a hazai együttes, azért az ellenfél két szépítő gólt is elért.

Salamon Miklós, Baracs: – Sikeresen átmentettük az utolsó őszi fordulók jó teljesítményét. Az első félidőben négy helyzetből négyet belőttünk, így le a kalappal a fiúk előtt! Pihenő után ellenfelünk felébredt, de kontráink újból a kapuban kötöttek ki. Minden passzolt a mérkőzésen.

Előszállás – Aba-Sárvíz 4–2 (1–1)

Előszállás: Nagy – Nyári (Kvárik 75.), Balogh (Vitális 77.), Béres, Szalai (Reichardt 68.), Németh (Kercza 46.), Bozsoki (Garbacz 73.), Czifra, Romhányi, Kertész, Csuka.

Gólszerző: Szalai (44.), Czifra (49.), Béres (59.), Vitális (85.), illetve Esze (14.), Madácsi (87.).

Kiállítva: Fauszt (56. Aba).

Masinka Csaba, Előszállás: – Nagy öröm győzelemmel kezdeni a tavaszi szezont. Az első húsz perc nem a miénk volt, de utána már helyreállt az önbecsülés. Segített az abai játékos kiállítása is. Megérdemelten tartottuk itthon a három pontot.

Polgárdi – Nagykarácsony 1–3 (0–1)

Nagykarácsony: Miklós – Fülöp, Kovács D., Kovács R. (Wadolowski 85.), Mohácsi, Rezes, Kőkuti, Berta (Felföldi 65.), Gráczer, Éliás, Ivacs.

Gólszerző: Horgos (48.), illetve Kovács R. (39.), Ivacs (66.), Rezes (81.).

Kiállítva: Lángos (75.), illetve Kőkuti T. (75).

Mergl István, Nagykarácsony: – A bajnoki nyitányhoz illő, küzdelmes mérkőzést játszottunk Polgárdiban. A második félidőben egy lecsorgó labdából egyenlítettek a vendéglátók, de végül is nem volt kérdés a végeredmény, még a páros kiállítás ellenére sem!

Káloz – Adony 1–0 (0–0)

Adony: Sátor – Budai, Bagóczki (Kaló 89.), Tamon (Bognár 63.), Vukaljovics, Virág (Broschek 80.), Kőkuti, Hegedűs, Fábián (Koncz 82.), Tatár, Balogh.

Gólszerző: Krajcsovics (61.).

Kiállítva: Vukaljovics (38.).

További eredmény: LMSK – Szabadegyháza 5–0.

A bajnokság állása