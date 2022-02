Pár nappal ezelőtt akkora hó borította a görög fővárost, amilyet már régen láttak, ezzel szemben pénteken ahhoz képest „nyári idő”, tizenöt fok fogadta a dunaújvárosi csapatot. Az indulás egyébként alaposan ki volt „centizve”, ugyanis a PCR-tesztek eredményeire éjfél utánig várnia kellett a csapatnak. Végül Mihók Attila az általa vélt legjobb kerettel kelhetett útra eme izgalom után. Mondjuk a magyar idő szerint szombaton 17.30-kor kezdődő meccs előtt újra gyorsteszt­nek vetik alá a csapatokat, ez is előírás.

A szállás elfoglalása után ebéd, kis szabadprogram, majd megbeszélés és este edzés várt a lányokra, akiket nem ítéltek „szobafogságra” a regulák, azaz nincs előírt buborék-rendszer. Ennek ellenére minden óvintézkedést megtesz a csapat, amit ilyenkor kell. Ezen túlmenően nem követték azon helyiek példáját sem, akik a tizenöt fokos tengerben megmártóztak, s voltak napozók is. Mondjuk Holló Tibor csapatmenedzser a lábát azért beledugta a tengerbe, de felvetésünkre nem ígérte meg, ha óriási bravúrral legyőznék az Olympiakosz Pireuszt, akkor meg is fürdik benne.

– Lehet, kitalálnak nekem egyéb kihívást, bár csak erről kellene beszélnünk. Egyébként a házigazdáktól mindent megkapunk, nincs olyan dolog, amit ne kérhetnénk tőlük. Nagyon jó, sportbaráti kapcsolatban van már régóta a két klub. Szeretünk idejárni, és az otthoni télből kiszakadva azért fel tud tölteni ez a környezet. Persze szombaton a négyszer nyolc perc alatt nem lesz barátság, meglátjuk, mire megyünk a nagy nevek ellen. Mindig így szokott lenni, rendre a legjobb csapatokat sorsolják nekünk, de a nemzetközi porondon mutattunk már nem egy bravúrt a múlt szezonokban. A tavalyi Euroliga-döntőben is csak egy góllal kaptunk ki tőlük, a visszavágóra nem lenne rossz egy hasonló eredmény most sem.

Veretes névsor az ellenfél oldalán - A Dunaújváros a 2020/21-es szezonban másodszor jutott el a sorozat fináléjáig, a 2002/03-as idényben az ugyancsak görög Glyfada együttesével találkozott, akkor 6–4-es vereséget szenvedett. Tavaly 7–6-ra győzött a Pireusz a Budapesten megrendezett négyes döntő fináléjában. Azon a meccsen V. Plevritou 3, Elefteriadu, M. Plevritou, Avramidu, Cukala 1-1, illetve Garda 4, Szilágyi 2 találatot jegyzett. A görögöknél az utóbbi két játékos már nincs a csapatnál, a dunaújvárosiak közül mindkettő ott van. A Pireusz – amely tavaly decemberben a Kirishit legyőzve megnyerte az európai szuperkupát is – egyébként tovább erősített a szezonra. Leigazolta a holland válogatott Sleekinget, a görög válogatottal januárban a magyarokat legyőző és akkor villogó Xenakit is soraiban tudhatja. Eleftheriadu Plevritou azon a meccsen egyébként ötöt szórt nekünk. Őket erősíti az amerikai válogatott Jordan Raney, továbbá a kanadai válogatott Kyle Christmas is.