A sebzett vad mindig nagyon veszélyes, s mivel a szombathelyiek számára nem a terveik szerint alakultak az elmúlt meccsek, biztos, hogy óriási elszántsággal lépnek pályára ellenünk – mondta a meccs előtt Vágó Attila vezetőedző. Bizony, a hazaiak az előző fordulóban is hat góllal vezettek az MTK ellen a szünetben, aztán időn túli hetest rontva végül eggyel kikaptak.

A két pont megszerzése már csak azért is fontos volt, mert a Fehérvár nyert, a Budaörs pedig utolsó másodperces góllal játszott döntetlent az MTK-val szombaton, így mindkét csapat beérte a Kohász együttesét a tabellán.

SZKKA – DKKA 28–33 (11–16)

SZKKA: Tomasevics – Gheorge 2, Szekerczés 3, Gorilska 2, Stosic 2, Pődör R. 6 (6), Csire 6. Csere: Christe 1, Balog (kapusok), Horváth A. 2, Szmolek, Horváth P. 1, Szendrei 1, Pődör B. 2, Forgács, Virág. Vezetőedző: Pődör Zoltán.

DKKA: Bartulovic – Kukucska, Borgyos 2, Szalai 4, Weisheitel 6, Bulath 6, Kazai 4. Csere: Wéninger (kapus), Farkas 7 (4), Matucza 1, Nick 1, Mrmolja, Polics 1, Matucza, Kiss, Krupják-Molnár 1, Nemes. Vezetőedző: Vágó Attila.

Hétméteresek: 6/6, ill. 4/4.

Kiállítások: 4, illetve 6 perc.Az első félidő húszadik percéig szorosan tapadtak a hazaiak a Kohászra, miután Gorilska egyenlítési kísérlete kimaradt 6–7-nél, Vágó Attila időt kért. Ezt követően az eredményes támadójáték mellé a védekezés is feljavult, így 7–11-nél már a hazai mester tartott gyors megbeszélést. Ám ez sem segített rajtuk, az újvárosiak a folytatásban is jobban kézilabdázva, magabiztos előnnyel mehettek szünetre.

A második félidő elején nagy elánnal kezdett a Szombathely, és négy perc alatt a háromgólos Csire vezetésével feljöttek 15–18-ra. Bulath és Nick azonban gyorsan tett róla, hogy visszaálljon a korábbi különbség, amit a 38. percre is tartott a DKKA, 17–22. Megint hazai időkérés jött, ám ezúttal sem hozott változást, a remeklő Weisheitel – hatból hatos mérleggel zárt – gólja a 43. percben az addigi legnagyobb dunaújvárosi előnyt jelentette, 18–25. A Szombathely mindent megpróbált a közelebb zárkózás érdekében, de csak fellángolásokra futotta erejükből, a vendégek stabil védekezése továbbra is működött, és öt gólnál kisebb különbség már egyszer sem alakult ki a lefújásig a felek között. Azaz elmondható, Bulathék simán húzták be a nagyon fontos meccset.

Egyébként azt, hogy milyen sűrű a középmezőny, jól mutatja, az ötödik Mosonmagyar­óvár csak három pontra van a kilencedik helyen álló ­DKKA-tól. A Kohász legközelebb szombaton a Budaörsöt fogadja 17 órától.

A 14. forduló eredményei: Győr – Siófok 40–26, Mosonmagyaróvár – FTC 31–34, Vác – Érd 34–31, Kisvárda – DVSC 27–28, Budaörs – MTK 28–28, Alba Fehérvár – Vasas 27–20.

Bulath és Nick Gorilska ellen – a védekezés feljavulása is döntő szerepet játszott a vasárnapi győzelemben

A sereghajtó a DKKA ellen nem tudta megismételni az MTK ellen mutatott teljesítményét