MAC HKB Újbuda – DAB 6–1 (1–0, 3–0, 2–1)

MAC: Farkas – Dóczi, Garát, Schlekmann 1 (1), Galoha (2), Dansereau 1 (1) – Tóth G., Macaulay, Molnár, Djumic, Pápa 1 – Csollák (1), Varga, Stevens (1), Kreisz, Tóth R. 1 – Pozsgai 1 (1), Tóth P., Klima, Ádám, Ritter 1. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

DAB: Kovács – Bobcek, Druja, Rybchyk, Németh P., Szűcs – Lescovs, Erdély, Kabatayev, Stuchlik (1), Pinczés O. – Tkachenko, Benke (1), Szappanos, Horváth Á., Pozsár – Tamás 1, Szécsi, Lőczi, Somogyi, Németh Á. Vezetőedző: Azari Zsolt.

Kemény csatákat vívott a DAB – eredménytelenül Fotó: Kozma I./ÉM

Azari Zsolt a meccs után: – Az első harmaddal elégedett voltam, a srácok a legutóbbi mérkőzésünkhöz képest jelentős javulást mutattak. Aztán a második harmadban, ahogy kezdünk fáradni, úgy jönnek a hibák, és ahogy kapjuk utána a gólt, egyre kedvetlenebbek leszünk, és a MAC egy nagyon jó csapat. Jövő héten végre lesz időnk a válogatott szünetében erő-állóképesség fejlesztésre. Addig is, vasárnap megyünk Debrecenbe, próbálunk készülni tovább. Most már, ha jól láttam a mai eredményeket, az utolsó helyen maradunk, azaz, mi leszünk az utolsók az idei szezonban, ezért elkezdünk készülni a következő szezonra. Nagyon tetszik az a reklám, hogy soha nem adjuk fel! Ez a mentalitásunk, és ezzel fogunk továbbmenni. Nem adjuk fel akkor sem, ha már nincs lehetőségünk előrelépni a tabellán. Megyünk Debrecenbe, és ott megint próbálunk egy jó meccset játszani, megnehezíteni a dolgukat, nyerni, pontot szerezni, hogy valami pozitív dolog is történjen velünk most már. Mert az nagyon nyomasztó, és tényleg borzasztó, hogy már nem is tudom számolni, tizenhat vagy tizennyolc mérkőzés óta vagyunk vereségszériában. Ez van. Még egyszer mondom, a múltkori mérkőzéshez képest javulást láttam, ennek nagyon örülök, ezt el is mondtam a fiúknak. Próbálunk lelket önteni beléjük.