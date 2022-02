Mivel az alapszakasz utolsó helyezettje fogadja az éllovast, így egyértelmű, hogy melyik csapat az összecsapás esélyese. A fővárosiak eddig huszonhét pontot gyűjtöttek, amíg az újvárosiak pont nélkül állnak. A DKSE gárdája az előző körben a Fino Kaposvár otthonában szenvedett vereséget. Tomanóczy Tibor vezetőedző csapata számára a Pénzügyőr elleni mérkőzés sem lesz egyszerű feladat.

– A középiskolai kötelező programok miatt nem volt zavartalan a felkészülés a Kaposvár elleni mérkőzés előtt. Ez rányomta a bélyegét a találkozóra, amelyen sima vereséget szenvedtünk. A papírforma alapján most vasárnap sem mi vagyunk a találkozó esélyesei. Ráadásul sérülések is hátráltatják a munkát. Kecskeméti Bálint mellett Tamási Dávid, Dulcz Bence és Sümegi Kristóf dőlt ki a sorból. Rajtuk kívül Hatvany Zsolt is több edzést kihagyott a héten. Tehát nem a legjobb előjelekkel készülünk a címvédő elleni mérkőzésre – nyilatkozta.

A forduló további párosítása a következő: MAFC-BME – VRC Kazincbarcika, Kecskeméti RC – Debreceni EAC, Kistex – Fino Kaposvár.

A bajnokság jelenlegi állása: 1. Pénzügyőr SE 27 pont, 2. Kaposvár 22 pont, 3. Kazincbarcika 18 pont, 4. Kecskemét 17 pont, 5. MAFC-BME 16 pont, 6. Kistex 11 pont, 7. DEAC 9 pont, 8. Dunaújvárosi KSE 0 pont.

A Magyar Röplabda Szövetség versenybizottsága időközben elkészítette a rájátszás menetrendjét. Az Extraliga alapszakaszát követően az 1–4. helyezettek mérkőz­nek az 5–8. helyezettekkel. A negyeddöntők három nyert mérkőzésig tartanak váltott pályaválasztói joggal. Az első mérkőzés pályaválasztója az alapszakaszt kisebb helyezési számmal befejező csapat. Időpontok: március 18., 21., 24., amennyiben szükséges, akkor 26., 28.

A realitásokat nézve a ­DKSE együttese, mint vesztes az 5–8. helyért játszhat majd tovább. A negyeddöntő vesztes csapatai közül az alapszakaszban legkisebb helyezési számú csapat játszik a legnagyobbal váltott pályaválasztói joggal. A második legkisebb helyezési számú csapat pedig a második legnagyobbal. Az első mérkőzés pályaválasztója az alapszakaszban második legkisebb helyezési számú csapat. Az 5–8. helyért a párharcok három nyert mérkőzésig tartanak. Időpontok: április 15., 17., 20., ha szükséges 22., 24.

A helyosztókon a párharcok győztesei játszanak egymással váltott pályaválasztói joggal az 5-6. helyért. A vesztesek a 7-8. helyért csatáznak egymással. Az első mérkőzés pályaválasztója az alapszakaszban kisebb helyezési számú csapat. A helyosztók három nyert mérkőzésig tartanak. A 8. helyen végzett csapat a 2022/2023. évi szezonban az NB I. Ligában jogosult indulni.